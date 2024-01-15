الاحتلال يعتقل طفلين من مخيم شعفاط بالقدس
التاريخ
1/15/2024 2:15:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلين من مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط واعتقلت الطفلين محمود علقم، وسيف العبيدي، بعد مداهمة منزلي ذويهما.
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