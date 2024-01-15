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أسعار زيت النخيل مرشحة للارتفاع عالمياً

1/15/2024 2:15:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يرتفع سعر زيت النخيل عالمياً إلى نحو 903 دولارات للطن بحلول نهاية حزيران القادم، وسط شح الإمدادات وارتفاع الطلب من الهند.


ووفقا لتقارير اقتصادية، من المتوقع أن يتم تداول الزيت النباتي الأكثر استهلاكاً في العالم، بين 774 دولار للطن و 903 دولارات للطن في النصف الأول من 2024 في بورصة المشتقات الماليزية.


وتقارن أحدث التوقعات مع توقعات سابقة لتداول الزيت الاستوائي بين 795 دولار للطن و 967 دولار للطن.


وسينخفض إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا، أكبر مزارع، بمقدار مليون طن في 2024 مقارنة بالعام السابق.

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