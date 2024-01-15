أسعار زيت النخيل مرشحة للارتفاع عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يرتفع سعر زيت النخيل عالمياً إلى نحو 903 دولارات للطن بحلول نهاية حزيران القادم، وسط شح الإمدادات وارتفاع الطلب من الهند.
ووفقا لتقارير اقتصادية، من المتوقع أن يتم تداول الزيت النباتي الأكثر استهلاكاً في العالم، بين 774 دولار للطن و 903 دولارات للطن في النصف الأول من 2024 في بورصة المشتقات الماليزية.
وتقارن أحدث التوقعات مع توقعات سابقة لتداول الزيت الاستوائي بين 795 دولار للطن و 967 دولار للطن.
وسينخفض إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا، أكبر مزارع، بمقدار مليون طن في 2024 مقارنة بالعام السابق.
MENAFN15012024000208011052ID1107720572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.