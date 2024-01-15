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وزير الصناعة والتجارة: استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي

1/15/2024 2:15:32 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن مخزون الأردن من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 10 أشهر، فيما يكفي مخزون المملكة من مادة الشعير لمدة 8 أشهر.
وقال الشمالي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن الحكومة لاحظت ارتفاع في كلف التأمين على البواخر وكلف الشحن من خلال عطاءاتها الأخيرة لشراء القمح والشعير لكن هذا لن يؤثر على مخزون المملكة ولن يكون أي ارتفاع في أسعار الخبز أو بيع الشعير للمزارعين.
وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل أسابيع باستمرار العمل بقراره في العام الماضي بشأن تثبيت أسعار الخبز حتى 2024/12/31، وهذا يشمل أنواع الخبز الثلاثة الكبير والمشروح والصغير.
وأشار الشمالي إلى ارتفاع كلف الشحن وخاصة البواخر التي تأتي من شرق آسيا والصين وقد وصلت إلى 200% لكن الأسعار محليا لا تزال وفق أسعارها المعلنة قبل الحرب على قطاع غزة، مؤكدا التزام التجار بالأسعار القديمة.
وبيّن أن مخزون الأردن كافٍ من المواد الأساسية مثل السكر والزيوت والأرز وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والقطاع الخاص للتأكد من وفرة المخزون بالمواد الأساسية لضمان عدم انقطاعها من السوق المحلي.
وشدد الشمالي على أن الحكومة مستمرة بواجبها في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار وضمان عدم ارتفاعها على المواطنين، موضحا أن هناك تنافسية في السوق ولا يوجد هناك سلع محتكرة لجهات معينة وأن الأسعار في متناول الجميع.
وتابع أن هناك تنسيق كامل مع القطاع الخاص لتوفير مستلزمات شهر رمضان المبارك وتوفير البضائع التي يزيد الطلب عليها خلال رمضان.

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