رئيس كولومبيا: نتنياهو هو المسؤول عن مذبحة غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن "المذبحة الهائلة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد شعب غزة تم تنفيذها عن طريق القصف المباشر".



جاء ذلك في رده على بيان لمنظمة بالمجتمع المدني عبر منصة "إكس" مفاده أن النساء والأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة وقعوا بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



ورد بيترو بأن هذا الأمر غير صحيح، وأن نتنياهو هو المسؤول عن قتل النساء والأطفال في غزة. وتابع "المذبحة الهائلة التي ارتكبها نتنياهو بحق سكان غزة جرت من خلال القصف المباشر".

