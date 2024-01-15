قانوني دولي لـالوكيل: نتوقع قراراً قريباً لمحكمة العدل الدولية حول غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدتوقع المحامي وخبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم إصدار محكمة العدل الدولية قرارا خلال أيام بوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ورفع حصارها عنه وتسهيل مرور المساعدات الإغاثية.



وقال قاسم عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن للمحكمة قرارات سابقة بمثل هذا الجانب وكان يصدر القرار بشكل فوري وخلال أيام أو خلال أسبوعين.



وأضاف أن جنوب أفريقيا قدمت شرحا وافيا للمحكمة حول جرائم الاحتلال في قطاع غزة والظروف السيئة التي يعاني منها الفلسطينيين في قطاع غزة فضلا عن بقاء نحو مليوني شخص هناك في العراء وفي بيئة غير ملائمة للعيش بالإضافة للأمراض والأوبئة التي انتشرت هناك وسط جوع كبير نظرا لانعدام الغذاء وعدم السماح بمروره، وكانت جنوب أفريقيا وثقت كل هذا من مصادر رسمية دولية.

وأشار قاسم أنه يجب على إسرائيل الامتثال للقرارات التي تصدر عن محكمة العدل الدولية كونها موقعة على اتفاقية الانضمام لها، وفي حال عدم امتثالها للقرارات الصادرة عنها فإن جنوب أفريقيا قد تلجأ لمجلس الأمن الدولي وفي حال عدم الاستجابة لمطالبها بوقف الحرب والاعتداء على الفلسطينيين قد تذهب لاحقا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهناك لا تأثير كبير للولايات المتحدة على قرارات الجمعية وقد يصدر قرارا عن الجمعية بعزل إسرائيل عن العالم مثل وقف عضويتها في هيئة الأمم المتحدة ووقف التعامل معها سياسيا واقتصاديا ومنع رسو سفن الدول في الجمعية بالموانئ الإسرائيلية.



وبيّن أن حديث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق محكمة العدل الدولية غير لائق وأن دولة لا تحترم اتفاقياتها الدولية فإنها ستعاني في المشهد الدولي في حال عدم مثولها لقرارات المحكمة وقد تكون الولايات المتحدة محرجة أمام العالم لاحقا من احتضان إسرائيل.