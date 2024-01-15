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وفاة الشاعرة الأردنية منيـرة قهـوجي

1/15/2024 2:15:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار الشاعرة الأردنية وعضو رابطة الكتاب الأردنيين منيرة قهوجي التي وافتها المنية يوم أمس الاحد .
وكتبت النجار بتغريدة عبر حسابها الخاص على منصة اكس :" بمزيد من الحزن أنعى الشاعرة والقاصة والروائية منيرة قهوجي عضو رابطة الكتاب الأردنيين التي رحلت اليوم بعد حياة مليئة بالعطاء على الصعيد الإبداعي والعمل في سلك التربية والتعليم وقضايا المرأة الأردنية وأدب الطفل، وأتقدم من ذويها وزملائها في رابطة الكتاب بأحر العزاء ومشاعر المواساة.
يذكر أن الشاعرة منيرة قهوجي وُلدت عام 1948 وبدأت هوايتها بكتابة الشعر منذ الطفولة، حيث تم بث أول قصيدة لها في بداية التسعينات عندما كانت في التاسعة من عمرها عبر إذاعة عمان في برنامج "معكم في كل مكان" بعنوان "جرش". من هناك، ارتقت بمسيرتها الفنية، حققت خلالها العديد من الإنجازات، وأسهمت بفاعلية في الأدب والثقافة الأردنية

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