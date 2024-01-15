وفاة الشاعرة الأردنية منيـرة قهـوجي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار الشاعرة الأردنية وعضو رابطة الكتاب الأردنيين منيرة قهوجي التي وافتها المنية يوم أمس الاحد .
وكتبت النجار بتغريدة عبر حسابها الخاص على منصة اكس :" بمزيد من الحزن أنعى الشاعرة والقاصة والروائية منيرة قهوجي عضو رابطة الكتاب الأردنيين التي رحلت اليوم بعد حياة مليئة بالعطاء على الصعيد الإبداعي والعمل في سلك التربية والتعليم وقضايا المرأة الأردنية وأدب الطفل، وأتقدم من ذويها وزملائها في رابطة الكتاب بأحر العزاء ومشاعر المواساة.
يذكر أن الشاعرة منيرة قهوجي وُلدت عام 1948 وبدأت هوايتها بكتابة الشعر منذ الطفولة، حيث تم بث أول قصيدة لها في بداية التسعينات عندما كانت في التاسعة من عمرها عبر إذاعة عمان في برنامج "معكم في كل مكان" بعنوان "جرش". من هناك، ارتقت بمسيرتها الفنية، حققت خلالها العديد من الإنجازات، وأسهمت بفاعلية في الأدب والثقافة الأردنية
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