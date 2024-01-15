توقع صدور نتائج تكميلية التوجيهي في 15 شباط المقبل

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إنه من المُتوقع أن تصدر نتائج امتحان تكميلية الثانوية العامة للدورة الشتوية في 15 من شباط المُقبل.
وأضاف مساعفة، عبر إذاعة الأمن العام، أن عملية التصحيح مستمرة، مبيناً أن هناك نوعين من التصحيح، الأول تصحيح الأسئلة المقالية والتي تحتاج لمراكز تصحيح خاصة فيها الإجابات نموذجية، والثاني الأسئلة الموضوعية، التي يتم تصحيحها من خلال الماسح الضوئي.
وأكد أن عملية التصحيح تمر بعد مراحل أهمها التدقيق والمراجعة، مشدداً على أن نسبة الخطأ في التصحيح 0%.
وبيّن مساعفة أنه يوجد ارتياح عام لدى الطلبة خلال هذه الدورة، ولا يوجد أي ملاحظات جوهرية على الأسئلة.
وتختتم اليوم الاثنين، امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية، والتي انطلقت أولى جلساتها في 28 كانون الأول الماضي، بمشاركة 81.614 مشتركاً هم إجمالي المسجلين، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.
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