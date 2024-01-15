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توقع صدور نتائج تكميلية التوجيهي في 15 شباط المقبل

1/15/2024 2:15:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إنه من المُتوقع أن تصدر نتائج امتحان تكميلية الثانوية العامة للدورة الشتوية في 15 من شباط المُقبل.
وأضاف مساعفة، عبر إذاعة الأمن العام، أن عملية التصحيح مستمرة، مبيناً أن هناك نوعين من التصحيح، الأول تصحيح الأسئلة المقالية والتي تحتاج لمراكز تصحيح خاصة فيها الإجابات نموذجية، والثاني الأسئلة الموضوعية، التي يتم تصحيحها من خلال الماسح الضوئي.
وأكد أن عملية التصحيح تمر بعد مراحل أهمها التدقيق والمراجعة، مشدداً على أن نسبة الخطأ في التصحيح 0%.
وبيّن مساعفة أنه يوجد ارتياح عام لدى الطلبة خلال هذه الدورة، ولا يوجد أي ملاحظات جوهرية على الأسئلة.
وتختتم اليوم الاثنين، امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية، والتي انطلقت أولى جلساتها في 28 كانون الأول الماضي، بمشاركة 81.614 مشتركاً هم إجمالي المسجلين، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.




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