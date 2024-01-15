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شاهد ثوران بركاني جديد في آيسلندا

1/15/2024 2:15:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر صورا مذهلة لثوران بركان جديد يقع شمال بلدة غريندافيك بجنوب غربي آيسلندا، يوم الأحد، قرب موقع ثوران بركاني سابق وقع في كانون الأول، إذ يعتبر هذا الحدث هو الخامس خلال عامين، إذ كان الحدث الأخير في 18 كانون الأول في نفس المنطقة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.


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