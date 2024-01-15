شاهد ثوران بركاني جديد في آيسلندا

شاهد ثوران بركاني جديد في آيسلندا
التاريخ
1/15/2024 2:15:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر صورا مذهلة لثوران بركان جديد يقع شمال بلدة غريندافيك بجنوب غربي آيسلندا، يوم الأحد، قرب موقع ثوران بركاني سابق وقع في كانون الأول، إذ يعتبر هذا الحدث هو الخامس خلال عامين، إذ كان الحدث الأخير في 18 كانون الأول في نفس المنطقة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.
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