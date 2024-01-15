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للبيع والشراء .. تعرف على سعر غرام الذهب 21 محلياً اليوم

1/15/2024 2:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً عند 41.5 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.8 لغايات الشراء منهم .


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 34 دينارا للشراء منهم ، وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .





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