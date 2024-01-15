للبيع والشراء .. تعرف على سعر غرام الذهب 21 محلياً اليوم
التاريخ
1/15/2024 2:15:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً عند 41.5 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.8 لغايات الشراء منهم .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 34 دينارا للشراء منهم ، وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
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