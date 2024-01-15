إنقاذ آسيوي بعد تدهور دراجته في صحراء نزوى وإصابته بشكل بليغ

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بالتنسيق مع شرطة الشارقة أمس الأحد الموافق 14 يناير 2024 مهمة إخلاء طبي لمصاب من الجنسية الآسيوية في صحراء منطقة نزوى التابعة لإمارة الشارقة إثر تعرض الشخص لحادث تدهور دراجة، مما أدى إلى إصابته بإصابة بليغة في الظهر وإصابات متفرقة في الجسم.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب من موقع الحدث إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.





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