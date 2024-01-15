سبعين يوم من العلاجات المتعددة تنقذ سعودي من عملية تحويل مسار خاطئ

(MENAFN
- Epress release) الرياض
تَمكن فريق طبي في مركز جراحة البدانة والأمراض الاستقلابية بمدينة الملك سعود الطبية بالعاصمة الرياض مطلع ديسمبر الجاري من إنقاذ حياة عشريني نتيجة إصابته بمضاعفات خطيرة ناجمة عن عملية تحويل مسار هضمي أجراها خارج السعودية.
وأوضحت الصحة السعودية أن المريض خضع لعملية تكميم معدة خارج السعودية وعلى إثرها حصل لديه مضاعفات أدت إلى تحويله إلى مستشفى آخر؛ حيث أجري له بشكل إسعافي عملية تحويل مسار هضمي؛ لكن حالته تدهورت؛ مما أدى إلى نقله العاجل إلى السعودية ووصوله إلى مدينة الملك سعود الطبية.
وأشارت إلى أنه بعد إجراء الفحوصات المخبرية والشعاعية تَبَيّن حدوث مضاعفات خطيرة تَمثلت في التسريب والالتهاب الذي أدى إلى دخوله في حالة صدمة مهددة للحياة بسبب التسريب من الأمعاء الدقيقة وتَشَكل تجمعات قيحية داخل البطن والتهابات وفقدان شديد للسوائل.
وأضافت بأن المريض تم نقله إلى قسم التنويم في مركز جراحة البدانة بالمدينة وبالمتابعة الدقيقة لحالته من خلال إعطاء وتعويض السوائل الوريدية ونقل الدم والمضادات الحيوية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى والتغذية عن طريق الوريد وعن طريق أنبوب الأمعاء، ولاحقًا عن طريق التغذية الفموية، ومتابعة أنابيب وفتحات تصريف القيح من جوف البطن، وإجراء مناظير متعددة للمعدة والأمعاء الدقيقة ومتابعة الفحوصات الشعاعية، ومعالجة التقيح الذي حصل في جروح العملية من خلال ضمادات الضغط السلبي والتغذية الوريدية والمضادات الحيوية المناسبة.
وأكدت أنه بعد علاج مكثف ومتابعة دقيقة لمدة تقارب 70 يومًا غادر المريض المدينة وهو بصحة جيدة، وتتم متابعته حاليًا في العيادات الخارجية.
MENAFN15012024006549014258ID1107720473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.