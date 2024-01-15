جارتنر: نموّ شحنات الكمبيوتر الشخصي بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من 2023

(MENAFN
- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 يناير 2024: أظهرت نتائج أولية صادرة عن جارتنر للأبحاث أن حجم شحنات الكمبيوترات الشخصية وصل إلى 63.3 مليون وحدة خلال الربع الأخير من عام 2023، بزيادة بنسبة 0.3% عن الربع الأخير من عام 2022، في أول ارتفاع يتم تسجيله في حجم الشحنات الفصلية بعد ثمانية أرباع من الانخفاض. ووصل حجم شحنات الكمبيوترات الشخصية خلال عام 2023 إلى 241.8 مليون وحدة بانخفاض يقدر بنحو 14.8% عن عام 2022، وتعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها حجم شحنات الكمبيوترات الشخصية تحت عتبة 250 مليون وحدة منذ عام 2006 الذي شهد شحن نحو 230 مليون وحدة.
وقالت ميكاكو كيتاجاوا، رئيس الأبحاث لدى "جارتنر": "لقد وصل سوق أجهزة الكمبيوتر إلى أدنى مستويات الانخفاض بعد التعديلات الملموسة التي شهدها، إذ تم تعديل المخزون خلال الربع الأخير من عام 2023 حيث كان المخزون المشكلة الأبرز التي عانى منها القطاع لمدة عامين. ويشير هذا النمو الطفيف إلى وصول العرض والطلب إلى حالة من التوازن في نهاية المطاف، لكن هذا الوضع قد يتغير بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار المكونات خلال عام 2024 إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي السائدة".
وأضافت: "حافظ أكبر ستة بائعين خلال هذه التحديات على مواقعهم بدون أي خسائر أو مكاسب ملموسة في حصصهم السوقية. وتتوقع جارتنر بأن يعود قطاع الكمبيوتر الشخصي إلى مسار النمو في عام 2024".
هذا ولم يشهد ترتيب أول ستة بائعين للكمبيوترات الشخصية أي تغيير في الربع الأخير من عام 2023، ولكن كانت هناك نتائج مختلطة بخصوص الأداء، إذ سجل كل من لينوفو وإتش بي وآبل وإيسر نمواً مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت شركات ديل وأسوس تراجعاً (انظر الجدول 1).
الجدول 1. تقديرات أولية لشحنات الكمبيوترات الشخصية حول العالم خلال الربع الأخير 2023 (الأرقام بآلاف الوحدات)
الشركة شحنات الربع الأخير 2023 الحصة السوقية في الربع الأخير 2023 (%) شحنات الربع الأخير 2022 الحصة السوقية في الربع الأخير 2022 (%) النمو بين الربع الأخير 2023-الربع الأخير 2022 (%)
لينوفو 16,213 25.6% 15,713 24.9% 3.2%
إتش بي 13,954 22.0% 13,220 20.9% 5.6%
ديل 9,983 15.8% 10,884 17.2% -8.3%
آبل 6,349 10.0% 5,925 9.4% 7.2%
أسوس 4,405 7.0% 4,864 7.7% -9.4%
إيسر 3,987 6.3% 3,589 5.7% 11.1%
غيرها 8,479 13.4% 8,982 14.2% -5.6%
المجموع 63,371 100.0 63,179 100.0 0.3%
ملاحظات: البيانات تشمل الكمبيوترات المكتبية والمحمولة العاملة بأنظمة تشغيل ويندوز وماك وكروم. تم تقدير جميع البيانات بناءً على دراسة أولية، وإن البيانات النهائية قد تشهد تغيراً. الإحصائيات مبنية على مبيعات الشحنات عبر قنوات البيع. الأرقام النهائية قد لا تتطابق.
المصدر: جارتنر (يناير 2024)
وسجلت لينوفو أول نمو مقارنة بالعام الماضي في شحنات الكمبيوترات الشخصية حول العالم منذ الربع الثالث من عام 2021، وبلغت نسبته 3.2%. أما مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين فقد سجلت معدل نمو من خانتين والذي تم تعديله بالانخفاض في مناطق آسيا المحيط الهادئ واليابان. وأثر الاقتصاد الراكد في الصين على الطلب على الكمبيوترات الشخصية بصورة عامة، لكن تأثيره على لينوفو كان أكثر قوة إذ تعتبر الصين السوق الأكبر لها. وسجلت شحنات الكمبيوترات الشخصية المحمولة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية نمواً قوياً تجاوز المتوسط الإقليمي بشكل ملحوظ.
كما سجل البائعون الآخرون نتائج مختلطة، إذ حققت إتش بي ربعاً ثانياً على التوالي من النمو مقارنة بالعام السابق، وسجلت نمواً تسلسلياً في شحنات الكمبيوترات الشخصية حول العالم، في حين سجلت ديل الربع السابع على التوالي من الانخفاض في الشحنات مقارنة بالأعوام السابقة.
لمحة إقليمية
سجلت مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية نمواً مقارنة بالعام السابق والذي أدى إلى تحقيق نمو عالمي على الرغم من أن منطقة آسيا المحيط الهادئ كانت لا تزال في مرحلة التراجع خلال الربع الأخير من عام 2023 وذلك نتيجة للنتائج السلبية في الصين. وشهد سوق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أعلى معدلات النمو التي بلغت 8.7% وذلك في أول نمو مقارنة بالأعوام السابقة منذ الربع الأخير من عام 2021.
وأضافت كيتاجاوا: "يعكس السوق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حالة السوق بشكل عام حيث أصبح المخزن أخيراً تحت السيطرة. إلا أن هذا الأمر قد يتغير في حال عودة الضعف في الطلب واتخاذ قناة التوزيع لتوجه حذر بخصوص إضافة مخزون جديد، خاصة وأن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من الاحتفاظ بالمخزون الآن أكثر تكلفة بالنسبة لقناة التوزيع".
وسجلت منطقة آسيا المحيط الهادئ انخفاضاً بنسبة 8% مسجلة بذلك سبعة أرباع متتالية من الانخفاض. كما انخفضت شحنات الكمبيوترات الشخصية المكتبية والمحمولة في المنطقة، حيث تأثرت الكمبيوترات الشخصية المكتبية أكثر بهذا الانخفاض. كما أثر الانخفاض الكبير في الصين الكبرى على سوق منطقة آسيا المحيط الهادئ بشكل عام مع معدل انخفاض من خانتين مقارنة بالعام الماضي، في حين شهدت منطقة آسيا المحيط الهادئ الناضجة انخفاضاً طفيفاً، وحققت منطقة آسيا المحيط الهادئ الناشئة نمواً من خانة واحدة.
لمحة سنوية: سوق الكمبيوترات الشخصية ينهار بعد الازدهار الذي شهده خلال جائحة كوفيد
لقد كان عام 2023 الأسوأ في تاريخ الكمبيوترات الشخصية حيث سجلت الشحنات فيه انخفاضاً بنسبة 14.8%، وكان العام الثاني على التوالي الذي يشهد تسجيل معدل انخفاض من خانتين. هذا وبلغت الشحنات على الصعيد العالمي 241.8 مليون وحدة في عام 2023، منخفضة عن الرقم المسجل في عام 2022 والبالغ 284 مليون وحدة (انظر الجدول 3).
الجدول 1. تقديرات أولية لشحنات الكمبيوترات الشخصية حول العالم خلال عام 2023 (الأرقام بآلاف الوحدات)
الشركة شحنات الربع الأخير 2023 الحصة السوقية في الربع الأخير 2023 (%) شحنات الربع الأخير 2022 الحصة السوقية في الربع الأخير 2022 (%) النمو بين الربع الأخير 2023-الربع الأخير 2022 (%)
لينوفو 59,725 24.7% 69,047 24.3% -13.5%
إتش بي 52,896 21.9% 55,366 19.5% -4.5%
ديل 40,238 16.6% 50,008 17.6% -19.5%
آبل 21,877 9.0% 26,825 9.4% -18.4%
أسوس 17,061 7.1% 20,651 7.3% -17.4%
إيسر 15,887 6.6% 18,708 6.6% -15.1%
غيرها 34,206 14.1% 43,448 15.3% -21.3%
المجموع 241,891 100.0 284,052 100.0 -14.8%
ملاحظات: البيانات تشمل الكمبيوترات المكتبية والمحمولة العاملة بأنظمة تشغيل ويندوز وماك وكروم. تم تقدير جميع البيانات بناءً على دراسة أولية، وإن البيانات النهائية قد تشهد تغيراً. الإحصائيات مبنية على مبيعات الشحنات عبر قنوات البيع. المجاميع النهائية قد لا تتطابق بسبب التقريب.
المصدر: جارتنر (يناير 2024)
واختتمت كيتاجاوا بالقول: "لقد شهد سوق الكمبيوترات الشخصية فترة تعديل ملموسة خلال العامين الماضين وذلك بعد النمو الكبير الذي تم تسجيله بين عامي 2020 و2021".
إن هذه النتائج أولية، وستكون الإحصائيات النهائية متوافرة قريباً لعملاء برنامج الإحصائيات الفصلية حول العالم بحسب المنطقة لشحنات الكمبيوترات الشخصية والمقدم من جارتنر. يقدم هذا البرنامج نظرة شاملة وفي الوقت المناسب عن سوق الكمبيوترات الشخصية حول العالم، ولذلك فإنه يتيح للمؤسسات العاملة في مجالات تخطيط المنتجات وتوزيعها وتسويقها ومبيعاتها، مواكبة القضايا الرئيسية ومتابعة آثارها المستقبلية حول العالم.
نبذة عن مؤسسة جارتنر
تعد جارتنر (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز:IT) من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات والأبحاث، وهي مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500). وتزود جارتنر قادة الأعمال بالرؤى والمشورة والأدوات التي تمكّنهم من إنجاز مهامهم الحساسة والتي تحظى بالأولوية القصوى، فضلا عن وضع أسس النجاح للمؤسسة في المستقبل.
ولدى جارتنر مجموعة لا مثيل لها من الأبحاث المرتكزة على البيانات التي يقوم بها المختصون ويشرف عليها الخبراء من شتى الاختصاصات، مما يساعد العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة في المسائل الهامة في العمل. وتعتمد أكثر من 14 ألف مؤسسة منتشرة في أكثر من 100 بلد حول العالم على أبحاث جارتنر، وتتطلع إليها كمصدر موضوعي وشريك موثوق في الأعمال، وذلك بغض النظر عن وظائف المؤسسة أو القطاع الذي تنشط فيه أو حتى حجم المؤسسة.
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