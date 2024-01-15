سيلزفورس وأمازون ويب سيرفيسز توسعان شراكتهما لمساعدة العملاء على تصميم تطبيقات ذكاء اصطناعي موثوقة بسهولة أكبر

(MENAFN
- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 29 نوفمبر 2023: أعلنت اليوم كل من أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة أمازون، وسيلزفورس الشركة الأولى والرائدة في مجال تطوير حلول إدارة علاقات العملاء عن توسيع نطاق شراكتهما الاستراتيجية العالمية طويلة الأمد بهدف تعزيز دمج البيانات والذكاء الاصطناعي، وطرح منتجات مختارة من سيلزفورس على سوق أمازون ويب سيرفيسز. ويسهم توسيع التعاون في تمكين العملاء من إدارة بياناتهم بسهولة وأمان من خلال سيلزفورس وأمازون ويب سيرفيسز، إلى جانب دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات وسير العمليات بأمان ومسؤولية.
وقال مارك بينيوف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس: "يشكل إعلاننا اليوم إنجازاً كبيراً آخر على طريق تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع أمازون ويب سيرفيسز. إننا نجمع من خلال تعاوننا قدرات سيلزفورس الرائدة في مجال تطوير حلول إدارة علاقات العملاء مع مزود الخدمات السحابية الرائدة من أجل تقديم منصة ذكاء اصطناعي وبيانات موثوقة ومفتوحة ومدمجة، وضمان تلبية الاحتياجات الهائلة للعملاء على منتجاتنا على سوق أمازون ويب سيرفيسز. وسنقوم من خلال هذه التحسينات على شراكتنا بدعم عملائنا ليصبحوا أكثر ابتكاراً وإنتاجية ونجاحاً في الحقبة الحالية التي تشهد انتشار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع".
من جهته قال آدم سيليبسكي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز: "تساعد سيلزفورس وأمازون ويب سيرفيسز المطورين على الوصول الآمن إلى البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفها من أجل إحداث تحول ملموس في مؤسساتهم وقطاعاتهم. وسيتمتع عملاؤنا المشتركون بفضل هذه الشراكة الموسعة بقدرات جديدة تتيح لهم الابتكار والتعاون وبناء تطبيقات متمحورة حول عملائهم، عبر استخدام أوسع وأعمق مجموعة خدمات سحابية".
وبهدف تمكين العملاء من الاستفادة بسهولة من القيمة المشتركة التي تقدمها سيلزفورس وأمازون ويب سيرفيسز، ستقوم الشركتان بتعزيز الارتباط بين منتجات سيلزفورس وأمازون ويب سيرفيسز. وستقوم سيلزفورس في إطار استراتيجية منظومة النموذج المفتوح التي تنتهجها، بدعم أمازون بيدروك الخدمة المُدارة بالكامل لتصميم نماذج أساسية مقدمة من شركات ذكاء اصطناعي رائدة ومتوفرة عبر واجهة برمجة تطبيقات موحدة. وبناءً على ذلك، ستكون أمازون بيدروك متاحة من خلال هيكل آينشتاين ترست ليير لدعم التطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل في سيلزفورس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع سحابة البيانات من سيلزفورس لدعم مشاركة البيانات عبر عدد من التقنيات الإضافة المقدمة من أمازون ويب سيرفيسز. وستتم إدارة دمج سحابة البيانات من خلال عدد من الأدوات المركزية للتحكم بإمكانية الوصول، والتي توفر للعملاء القدرة على إدارة الدخول الآمن للمستخدمين على مستويات المجلدات والعناصر والملفات في Salesforce - AWS Partnership PR_Ara.docxمحتوى سحابة البيانات المخزنة على خدمة التخزين البسيط (Amazon S3).
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