شباب الحسين بالمجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- حل فريق شباب الحسين في المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا للأندية للكرة الطائرة في نسختها الثانية، التي تقام في سلطنة عُمان مطلع شهر شباط المقبل، وذلك خلال القرعة التي سحبت في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة القطرية الدوحة.
وأسفرت القرعة التي جرت مساء امس الأحد، عن تواجد فرق الكويت الكويتي وخيبل المهرة اليمني والأهلي البحريني والعربي القطري وصحار العماني الى جانب الحسين.
وضمت المجموعة الأولى فرق الريان القطري، والابتسام السعودي، والقادسية الكويتي، والسيب العماني، وبني ياس الإماراتي.
--(بترا)
ض ع/اص/ ب ط
15/01/2024 07:11:26
MENAFN15012024000117011021ID1107720450
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