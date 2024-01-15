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شباب الحسين بالمجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

1/15/2024 12:39:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- حل فريق شباب الحسين في المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا للأندية للكرة الطائرة في نسختها الثانية، التي تقام في سلطنة عُمان مطلع شهر شباط المقبل، وذلك خلال القرعة التي سحبت في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة القطرية الدوحة.
وأسفرت القرعة التي جرت مساء امس الأحد، عن تواجد فرق الكويت الكويتي وخيبل المهرة اليمني والأهلي البحريني والعربي القطري وصحار العماني الى جانب الحسين.
وضمت المجموعة الأولى فرق الريان القطري، والابتسام السعودي، والقادسية الكويتي، والسيب العماني، وبني ياس الإماراتي.
--(بترا)
ض ع/اص/ ب ط
15/01/2024 07:11:26

MENAFN15012024000117011021ID1107720450

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