المنتخب الوطني للسيدات يواصل تدريباته استعداداً لـ غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا) - واصل المنتخب الوطني للسيدات تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا لكرة القدم الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 18 حتى 28 شباط المقبل في المملكة العربية السعودية.
وأجرى المنتخب تدريبه امس الأحد، على ملعب جاوا، حيث اشتمل على تمارين بدنية وفنية، وبحضور 23 لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني سابقاً.
وتضم قائمة النشميات الأولية (32) لاعبة: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين احريبي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وهيا خليل، وعلياء حسن، والعنود إيهاب، وليان العجارمة، ولانا فراس، ونور زوقش، وسلوى خليل، وريتال الشوبكي، ونور المشايخ، وياسمين الأجرب، وإيناس الجماعين، ورزان الزاغة، وزينة حازم، وصوفيا حداد، ومي سويلم، ولين البطوش، ولينا الصاحب، وروزبهان فريج، وتقى ايهاب، وأنفال الصوفي، وتالا البرغوثي، وجنى العيساوي، ومايا العويسات، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة.
يُذكر أن قرعة البطولة تُسحب عند الواحدة ظهر الاثنين 5 شباط المقبل، حيث يشارك المنتخب الوطني بالمنافسات إلى جانب السعودية، وسوريا، والعراق، وفلسطين، وغوام، ولبنان.
في المقابل، أجرى المنتخب أمس الأول السبت، الفحوصات الطبية الشاملة للاعبات، بإشراف مختبرات "مدلاب"، المختبر الطبي الرسمي للاتحاد.
ويأتي تجمع المنتخب الحالي، في إطار حرص اتحاد كرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.
--(بترا)
ض ع/ب ط
15/01/2024 07:09:31
MENAFN15012024000117011021ID1107720449
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