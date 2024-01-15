المنتخب الوطني للسيدات يواصل تدريباته استعداداً لـ غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا) - واصل المنتخب الوطني للسيدات تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا لكرة القدم الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 18 حتى 28 شباط المقبل في المملكة العربية السعودية.

وأجرى المنتخب تدريبه امس الأحد، على ملعب جاوا، حيث اشتمل على تمارين بدنية وفنية، وبحضور 23 لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني سابقاً.

وتضم قائمة النشميات الأولية (32) لاعبة: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين احريبي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وهيا خليل، وعلياء حسن، والعنود إيهاب، وليان العجارمة، ولانا فراس، ونور زوقش، وسلوى خليل، وريتال الشوبكي، ونور المشايخ، وياسمين الأجرب، وإيناس الجماعين، ورزان الزاغة، وزينة حازم، وصوفيا حداد، ومي سويلم، ولين البطوش، ولينا الصاحب، وروزبهان فريج، وتقى ايهاب، وأنفال الصوفي، وتالا البرغوثي، وجنى العيساوي، ومايا العويسات، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة.

يُذكر أن قرعة البطولة تُسحب عند الواحدة ظهر الاثنين 5 شباط المقبل، حيث يشارك المنتخب الوطني بالمنافسات إلى جانب السعودية، وسوريا، والعراق، وفلسطين، وغوام، ولبنان.

في المقابل، أجرى المنتخب أمس الأول السبت، الفحوصات الطبية الشاملة للاعبات، بإشراف مختبرات "مدلاب"، المختبر الطبي الرسمي للاتحاد.

ويأتي تجمع المنتخب الحالي، في إطار حرص اتحاد كرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.

--(بترا)

ض ع/ب ط

15/01/2024 07:09:31