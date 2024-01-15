الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة ل677 مليون دولار

الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة ل677 مليون دولار
التاريخ
1/15/2024 12:39:09 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 15 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 677 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 56 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
-- (بترا)
م د/ب ط
15/01/2024 07:05:54
MENAFN15012024000117011021ID1107720448
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.