الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة ل677 مليون دولار

نيويورك 15 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 677 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة. وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 56 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار. -- (بترا) م د/ب ط 15/01/2024 07:05:54

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