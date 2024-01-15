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ضحايا غزة نتيجة العدوان الاسرائيلي اكثر من 90 الفا بين شهيد وجريح

1/15/2024 12:39:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 15 كانون الثاني (بترا) - قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، انه منذ السابع من تشرين الاول، استشهد ما لا يقل عن 23968 فلسطينيًا في غزة وأصيب 60582 معظمهم من النساء والاطفال.
وأضاف ان هناك اكثر من 7 الاف من المدنيين لا زالوا تحت الانقاض.
وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد الشهداء الى 339 شهيدا فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، فيما بلغ عدد المٌصابين، بجروح مختلفة، 4197 فلسطينيًا، من بينهم 635 طفلًا.
وبلغ عدد النازحين في القطاع 1.9 مليون نازح، يتلقى ما مجموعه 1.78 مليون نازح المساعدة من الأونروا.
ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس، بما في ذلك 160 الف نازح في الشمال ومدينة غزة حيث المرافق تتجاوز طاقتها الاستيعابية بكثير.
ويعيش في محافظة رفح، وهي الملاذ الرئيسي للنازحين، أكثر من مليون شخص في مكان مكتظ للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
-- (بترا)
م د/ب ط
15/01/2024 07:02:25

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