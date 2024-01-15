القدرة: الاحتلال دمر المنظومة الصحية خلال 100 يوم من عدوانه على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الجيش الإسرائيلي تعمد خلال الـ 100 يوم من عدوانه الغاشم على قطاع غزة مسح الأحياء السكنية بعوائلها.
وأضاف، إن جيش الاحتلال سعى لتدمير المنظومة الصحية وبنيتها التحتية، وتعمد قتل 337 من الكادر الصحي واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة ودمر 121 سيارة إسعاف.
وقال إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و 265 إصابة، وفقا لما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في الوقت الذي لا تستطيع خلاله طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشار الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 23968 شهيدا و 60582 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وأن 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، مثلما ارتكب الاحتلال أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف، أن الاحتلال الاسرائيلي أجبر تحت القصف والتدمير نحو مليوني فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة.
وطالب القدرة المؤسسات الدولية باجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الانسانية والصحية بين النازحين.
ونوه إلى أن المجتمع الدولي لم يفلح في توفير ممر انساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدا عن قيود الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب شعوب ودول العالم الحر باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان.
كما طالب الاطراف الدولية بتوفير آليات جديدة تضمن ادخال وتدفق المساعدات الطبية والفرق الطبية والمستشفيات الميدانية ومغادرة الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج.
--(بترا)
أ ن/ب ع /ع ط
14/01/2024 23:58:23
MENAFN15012024000117011021ID1107720445
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.