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القدرة: الاحتلال دمر المنظومة الصحية خلال 100 يوم من عدوانه على غزة

1/15/2024 12:39:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 14 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الجيش الإسرائيلي تعمد خلال الـ 100 يوم من عدوانه الغاشم على قطاع غزة مسح الأحياء السكنية بعوائلها.
وأضاف، إن جيش الاحتلال سعى لتدمير المنظومة الصحية وبنيتها التحتية، وتعمد قتل 337 من الكادر الصحي واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة ودمر 121 سيارة إسعاف.
وقال إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و 265 إصابة، وفقا لما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في الوقت الذي لا تستطيع خلاله طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشار الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 23968 شهيدا و 60582 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وأن 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، مثلما ارتكب الاحتلال أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف، أن الاحتلال الاسرائيلي أجبر تحت القصف والتدمير نحو مليوني فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة.
وطالب القدرة المؤسسات الدولية باجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الانسانية والصحية بين النازحين.
ونوه إلى أن المجتمع الدولي لم يفلح في توفير ممر انساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدا عن قيود الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب شعوب ودول العالم الحر باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان.
كما طالب الاطراف الدولية بتوفير آليات جديدة تضمن ادخال وتدفق المساعدات الطبية والفرق الطبية والمستشفيات الميدانية ومغادرة الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج.
--(بترا)
أ ن/ب ع /ع ط
14/01/2024 23:58:23

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