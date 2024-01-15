القسام: كبدنا العدو بمئة يوم خسائر تجاوزت ما تكبدها في 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن ما حدث في 7 تشرين الأول الماضي جاء رداً على جرائم الاحتلال السابقة واعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح أبو عبيدة أن كتائب القسام قامت خلال 100 يوم على بدء العدوان بتكبيد العدو الإسرائيلي خسائر باهظة تفوق ما تكبده في 7 تشرين الأول، كما أن القسام قامت باستهداف 1000 آلية وأخرجتها من الخدمة، مؤكدا أن جل ما استهدفت به القسام العدو من ذخائر وأسلحة، هي من صنع القسام.
وأكد أن معركة طوفان الأقصى، معركة لكل فلسطيني، وأن أي حديث غير وقف العدوان ليس له قيمة، لافتا إلى أن ما يعلن عنه العدو من إنجازات مزعومة أمور مثيرة للسخرية، وأضاف: "سيأتي يوما نثبت فيه كذب ادعاءات العدو حول ذلك".
وحول مصير الأسرى، أكد أبو عبيدة أن مصير العديد منهم بات مجهولاً، لافتاً إلى أن العديد منهم قتلوا، محملاً الاحتلال المسؤولية عن ذلك.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
14/01/2024 22:01:49
MENAFN15012024000117011021ID1107720433
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