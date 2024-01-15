القسام: كبدنا العدو بمئة يوم خسائر تجاوزت ما تكبدها في 7 تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن ما حدث في 7 تشرين الأول الماضي جاء رداً على جرائم الاحتلال السابقة واعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أبو عبيدة أن كتائب القسام قامت خلال 100 يوم على بدء العدوان بتكبيد العدو الإسرائيلي خسائر باهظة تفوق ما تكبده في 7 تشرين الأول، كما أن القسام قامت باستهداف 1000 آلية وأخرجتها من الخدمة، مؤكدا أن جل ما استهدفت به القسام العدو من ذخائر وأسلحة، هي من صنع القسام.

وأكد أن معركة طوفان الأقصى، معركة لكل فلسطيني، وأن أي حديث غير وقف العدوان ليس له قيمة، لافتا إلى أن ما يعلن عنه العدو من إنجازات مزعومة أمور مثيرة للسخرية، وأضاف: "سيأتي يوما نثبت فيه كذب ادعاءات العدو حول ذلك".

وحول مصير الأسرى، أكد أبو عبيدة أن مصير العديد منهم بات مجهولاً، لافتاً إلى أن العديد منهم قتلوا، محملاً الاحتلال المسؤولية عن ذلك.

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

14/01/2024 22:01:49