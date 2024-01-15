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تكميلية التوجيهي تعقد امتحانها الأخير غدا

1/15/2024 12:35:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- يختتم طلبة الثانوية العامة للدورة التكميلية امتحاناتهم يوم غد الإثنين.
ويتقدم الطلبة للامتحان الأخير، من مختلف الفروع يوم غد الاثنين، بمباحث اللغة العربية الورقة الثانية والكيمياء والعلوم الصناعية الخاصة، والكيمياء المهني الشامل والكيمياء "جامعات وكليات" .
ويتقدم غداً في اليوم الأخير للامتحان بحسب بيان للوزارة 28244 طالبا وطالبة من جميع الفروع.
وتقدم للامتحان الذي بدأ في 28 كانون الأول من العام الماضي، 81614 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.
--(بترا)
ع س/ب ع/ ع ط
14/01/2024 21:56:03

MENAFN15012024000117011021ID1107720432

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