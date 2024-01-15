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ندوة بجدارا تستعرض الجهود الهاشمية في حماية القدس

1/15/2024 12:35:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 14 كانون الثاني (بترا)- افتتح رئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون فعاليات الندوة التي نظمتها عمادة كلية الآداب واللغات ضمن ملتقيات جدارا الثقافية بعنوان "الجهود الهاشمية في حماية القدس الشريف "، تحدث فيها وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي والخبير الامني والاستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور عمر الرداد.
وأكد الزبون أهمية دور الأردن قيادة وحكومة وشعباً في دعم صمود الأهل في قطاع غزة، مشيدا بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، على الصعيد الدولي لوقف العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.
وقال القاضي إن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح وقد شدد عليه جلالة الملك، في كل المحافل الدولية والعربية والإقليمية، مشيرا إلى العلاقة التاريخية التي تربط بين الأردن وفلسطين عبر التاريخ بحكم وحدة الجغرافيا و التاريخ والمصير المشترك.
كما أشاد بدور قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة بالحفاظ على وطننا الحبيب من كل المؤامرات وكل عدو يتربص بنا.
وأشار الرداد الى أنه وعلى مر الزمن فإن الهاشميين يمارسون مسؤولياتهم الدينية والتاريخية للحفاظ على المقدسات في القدس ورعايتها وإعمارها وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفي ختام الندوة التي أدارها عميد كلية الآداب واللغات الدكتور إحسان الرباعي، وقدم فقراتها رئيس رابطة الكتاب الأردنيين فرع اربد الشاعر أحمد طناش الشطناوي.
--(بترا)
ع ع/ ب ع / ع ط
14/01/2024 21:40:41

MENAFN15012024000117011021ID1107720431

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