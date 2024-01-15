ندوة بجدارا تستعرض الجهود الهاشمية في حماية القدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 كانون الثاني (بترا)- افتتح رئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون فعاليات الندوة التي نظمتها عمادة كلية الآداب واللغات ضمن ملتقيات جدارا الثقافية بعنوان "الجهود الهاشمية في حماية القدس الشريف "، تحدث فيها وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي والخبير الامني والاستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور عمر الرداد.
وأكد الزبون أهمية دور الأردن قيادة وحكومة وشعباً في دعم صمود الأهل في قطاع غزة، مشيدا بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، على الصعيد الدولي لوقف العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.
وقال القاضي إن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح وقد شدد عليه جلالة الملك، في كل المحافل الدولية والعربية والإقليمية، مشيرا إلى العلاقة التاريخية التي تربط بين الأردن وفلسطين عبر التاريخ بحكم وحدة الجغرافيا و التاريخ والمصير المشترك.
كما أشاد بدور قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة بالحفاظ على وطننا الحبيب من كل المؤامرات وكل عدو يتربص بنا.
وأشار الرداد الى أنه وعلى مر الزمن فإن الهاشميين يمارسون مسؤولياتهم الدينية والتاريخية للحفاظ على المقدسات في القدس ورعايتها وإعمارها وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفي ختام الندوة التي أدارها عميد كلية الآداب واللغات الدكتور إحسان الرباعي، وقدم فقراتها رئيس رابطة الكتاب الأردنيين فرع اربد الشاعر أحمد طناش الشطناوي.
--(بترا)
ع ع/ ب ع / ع ط
14/01/2024 21:40:41
MENAFN15012024000117011021ID1107720431
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