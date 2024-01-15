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أبو الغيط يبحث وزير خارجية الصين تداعيات العدوان على غزة

1/15/2024 12:35:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 14 كانون الثاني (بترا)- بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة ووزير الخارجية عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن المباحثات بين الجانبين تناولت مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضية الفلسطينية وما يمر به قطاع غزة في ضوء الحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة.

وقال المتحدث، إن أبو الغيط حرص على التنبيه من المخاطر الهائلة التي ينطوي عليها سيناريو التهجير القسري للسكان من قطاع غزة كما ترغب إسرائيل، مؤكداً الرفض العربي الكامل لمثل هذه الأفكار والممارسات بوصفها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل من تهجير للسكان داخل القطاع.

وأكد أبو الغيط الموقف العربي الثابت بشأن دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة.

وأوضح رشدي أن كلاً من أبو الغيط ووانغ يي قاما في ختام اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الصينية بشأن إنشاء الرابطة العربية الصينية للمؤسسات الفكرية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز الصداقة وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين والجامعة العربية ودولها الأعضاء.

--(بترا)


ن ا/ب ع/ ع ط

14/01/2024 21:38:22

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