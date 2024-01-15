أبو الغيط يبحث وزير خارجية الصين تداعيات العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 كانون الثاني (بترا)- بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة ووزير الخارجية عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، الأحداث الجارية في قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن المباحثات بين الجانبين تناولت مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضية الفلسطينية وما يمر به قطاع غزة في ضوء الحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة.
وقال المتحدث، إن أبو الغيط حرص على التنبيه من المخاطر الهائلة التي ينطوي عليها سيناريو التهجير القسري للسكان من قطاع غزة كما ترغب إسرائيل، مؤكداً الرفض العربي الكامل لمثل هذه الأفكار والممارسات بوصفها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل من تهجير للسكان داخل القطاع.
وأكد أبو الغيط الموقف العربي الثابت بشأن دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة.
وأوضح رشدي أن كلاً من أبو الغيط ووانغ يي قاما في ختام اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الصينية بشأن إنشاء الرابطة العربية الصينية للمؤسسات الفكرية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز الصداقة وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين والجامعة العربية ودولها الأعضاء.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
14/01/2024 21:38:22
MENAFN15012024000117011021ID1107720430
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