إعلان قائمة المنتخب الوطني تحت 20 عاما لمعسكر تركيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت سن 20 عاما، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 16 -25 كانون الثاني الحالي، في مدينة أنطاليا التركية، استعدادا للتصفيات الآسيوية في أيلول المقبل.
وضمت القائمة: سلامة سلمان، ومحمد الطرايرة، وعبدالله الشقران، وعودة الفاخوري، وعز الدين أبو السعود، وإبراهيم صبرة، ومحمد أبو السكر، ونور الدين ياسين، ومحمد أحمد، وصالح فريج، ومؤمن الساكت، ومحمود ذيب، وينال المحمود، وأيهم السمامرة، وعمر مرار، ويوسف المقابلة، وعبد القادر العالم، وأمين أبو خليفة، وأحمد خالد، وعبدالله المنايصة، ومحمد البيطار، وعبد الرحمن الزغايبة، وعبد الرحمن الخضور.
ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب مساء يوم غد الإثنين إلى مدينة أنطاليا التركية.
ويتخلل المعسكر، لقاء المنتخب مع نظيره التركي الجمعة 19 الجاري، قبل أن يختتم معسكره التدريبي بمواجهة العراق الأربعاء 24 ذات الشهر.
بدوره، أكد بيتر أن القائمة الحالية شهدت دخول أسماء جديدة، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: نتطلع لتحقيق الفائدة خلال هذا المعسكر، خصوصا وأن منتخبنا سيواجه منتخبات على سوية عالية، استعدادا للاستحقاق الرسمي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
14/01/2024 21:12:35
MENAFN15012024000117011021ID1107720428
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