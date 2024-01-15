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إعلان قائمة المنتخب الوطني تحت 20 عاما لمعسكر تركيا

1/15/2024 12:35:03 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت سن 20 عاما، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 16 -25 كانون الثاني الحالي، في مدينة أنطاليا التركية، استعدادا للتصفيات الآسيوية في أيلول المقبل.
وضمت القائمة: سلامة سلمان، ومحمد الطرايرة، وعبدالله الشقران، وعودة الفاخوري، وعز الدين أبو السعود، وإبراهيم صبرة، ومحمد أبو السكر، ونور الدين ياسين، ومحمد أحمد، وصالح فريج، ومؤمن الساكت، ومحمود ذيب، وينال المحمود، وأيهم السمامرة، وعمر مرار، ويوسف المقابلة، وعبد القادر العالم، وأمين أبو خليفة، وأحمد خالد، وعبدالله المنايصة، ومحمد البيطار، وعبد الرحمن الزغايبة، وعبد الرحمن الخضور.
ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب مساء يوم غد الإثنين إلى مدينة أنطاليا التركية.
ويتخلل المعسكر، لقاء المنتخب مع نظيره التركي الجمعة 19 الجاري، قبل أن يختتم معسكره التدريبي بمواجهة العراق الأربعاء 24 ذات الشهر.
بدوره، أكد بيتر أن القائمة الحالية شهدت دخول أسماء جديدة، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: نتطلع لتحقيق الفائدة خلال هذا المعسكر، خصوصا وأن منتخبنا سيواجه منتخبات على سوية عالية، استعدادا للاستحقاق الرسمي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
14/01/2024 21:12:35

MENAFN15012024000117011021ID1107720428

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