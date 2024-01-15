لقاءات محلية ودولية لاستضافة المؤتمر الوزاري التعاوني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- عقد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات مع عددٍ من الجهات المحلية والدولية؛ لإطلاعها على استعدادت المؤسسة بالشراكة مع وزارة الزراعة والتحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي.
واشتملت اللقاءات على مناقشة المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت أواخر نيسان المقبل.
والتقى الشلبي، مدير عام البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة سامح المحاريق، من أجل تعزيز الشراكات لإنجاح استضافة الأردن للمؤتمر الوزاري التعاوني، إضافة إلى ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الأردن المهندسة هند الشديفات، بحضور رئيسة جمعية السباكات التعاونية تهاني الشطي؛ مستعرضاً أهمية هذا المؤتمر للعمل التعاوني على مستوى دول آسيا والمحيط الهادىء، ومنطقة الشرق الأوسط الذي يعقد فيها لأول مرةٍ منذ 44 عاماً.
كما التقى مدير المؤسسة التعاونية، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن السفير "بيير كريستوف شاتزيسافاس"، لبحث أوجه التعاون على صعيد النهوض بالقطاع التعاوني، والحركة التعاونية الأردنية، وتيسير سُبُل دعمها بالشكل الذي يلبي تطلعات ومخرجات الاستراتيجية الوطنية التي أعدتها المؤسسة التعاونية.
وقال الشلبي إن انعقاد هذا المؤتمر في الأردن بمثابة تأكيد على المكانة الدولية التي يتمتع بها في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مضيفاً في الوقت ذاته أن المؤتمر يُعدَّ حدثاً اقتصادياً تضامنياً مهما، وملتقىً للجهات الدولية، والقادة والمفكريين التعاونيين، وأعضاء الحركةِ التعاونيةِ.
وأشار إلى أهمية التشبيك مع مختلف الجهات المحلية والدولية لإنجاح المؤتمر من خلال العمل على تعزيز الشراكات وتحقيق الأهداف المشتركة بالشكل الذي يخدم هذه التظاهرة الدولية ذات العلاقة بنهضة القطاع التعاوني.
--(بترا)
رح/ب ع/ ع ط
14/01/2024 21:10:58
MENAFN15012024000117011021ID1107720427
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