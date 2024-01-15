لقاءات محلية ودولية لاستضافة المؤتمر الوزاري التعاوني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- عقد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات مع عددٍ من الجهات المحلية والدولية؛ لإطلاعها على استعدادت المؤسسة بالشراكة مع وزارة الزراعة والتحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي.

واشتملت اللقاءات على مناقشة المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت أواخر نيسان المقبل.

والتقى الشلبي، مدير عام البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة سامح المحاريق، من أجل تعزيز الشراكات لإنجاح استضافة الأردن للمؤتمر الوزاري التعاوني، إضافة إلى ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الأردن المهندسة هند الشديفات، بحضور رئيسة جمعية السباكات التعاونية تهاني الشطي؛ مستعرضاً أهمية هذا المؤتمر للعمل التعاوني على مستوى دول آسيا والمحيط الهادىء، ومنطقة الشرق الأوسط الذي يعقد فيها لأول مرةٍ منذ 44 عاماً.

كما التقى مدير المؤسسة التعاونية، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن السفير "بيير كريستوف شاتزيسافاس"، لبحث أوجه التعاون على صعيد النهوض بالقطاع التعاوني، والحركة التعاونية الأردنية، وتيسير سُبُل دعمها بالشكل الذي يلبي تطلعات ومخرجات الاستراتيجية الوطنية التي أعدتها المؤسسة التعاونية.

وقال الشلبي إن انعقاد هذا المؤتمر في الأردن بمثابة تأكيد على المكانة الدولية التي يتمتع بها في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مضيفاً في الوقت ذاته أن المؤتمر يُعدَّ حدثاً اقتصادياً تضامنياً مهما، وملتقىً للجهات الدولية، والقادة والمفكريين التعاونيين، وأعضاء الحركةِ التعاونيةِ.

وأشار إلى أهمية التشبيك مع مختلف الجهات المحلية والدولية لإنجاح المؤتمر من خلال العمل على تعزيز الشراكات وتحقيق الأهداف المشتركة بالشكل الذي يخدم هذه التظاهرة الدولية ذات العلاقة بنهضة القطاع التعاوني.

--(بترا)

رح/ب ع/ ع ط

14/01/2024 21:10:58