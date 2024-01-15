Monday, 15 January 2024 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيصلي يقرر إنهاء عقد مدرب اللياقة البدنية

1/15/2024 12:35:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14كانون الثاني (بترا)- قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الأحد إنهاء عقد مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريجو.
وقال النادي في بيان اليوم، إن اتفاقا توصل له الطرفان، وتمت المخالصة مع المدرب، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يرتب أي التزامات مالية أو رواتب إضافية على النادي.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
14/01/2024 21:07:34

MENAFN15012024000117011021ID1107720426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث