الفيصلي يقرر إنهاء عقد مدرب اللياقة البدنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14كانون الثاني (بترا)- قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الأحد إنهاء عقد مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريجو.

وقال النادي في بيان اليوم، إن اتفاقا توصل له الطرفان، وتمت المخالصة مع المدرب، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يرتب أي التزامات مالية أو رواتب إضافية على النادي.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ ع ط

14/01/2024 21:07:34