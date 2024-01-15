الفيصلي يقرر إنهاء عقد مدرب اللياقة البدنية

الفيصلي يقرر إنهاء عقد مدرب اللياقة البدنية
التاريخ
1/15/2024 12:35:02 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14كانون الثاني (بترا)- قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الأحد إنهاء عقد مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريجو.
وقال النادي في بيان اليوم، إن اتفاقا توصل له الطرفان، وتمت المخالصة مع المدرب، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يرتب أي التزامات مالية أو رواتب إضافية على النادي.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
14/01/2024 21:07:34
MENAFN15012024000117011021ID1107720426
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