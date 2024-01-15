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صدور العدد 106 من مجلة دراسات شرق أوسطية

1/15/2024 12:35:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات العدد 106 من مجلة "دراسات شرق أوسطية" شتاء 2023.
وتضمن العدد "106" من المجلة حسب بيان المركز اليوم الأحد، مقالاً افتتاحياً بعنوان "التحول في فكر إدارة الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء معركة "طوفان الأقصى"، واحتوى على بحثَيْن محكمَيْن؛ "فلسطين وأوكرانيا التحيز والانتقائية الغربية وتجاهل القوانين الدولية والإنسانية"، الذي ناقش مسألة تحيز وانتقائية العدالة الدولية، من خلال المقارنة بين معايير الدول الغربية المزدوجة تجاه العدوان الإسرائيلي الذي أعقب عملية طوفان الأقصى من جهة والحرب الروسية على أوكرانيا من جهة ثانية.
أما البحث الثاني فهو "بناء الهوية ودور الصحافة الفلسطينية في مقاومة الانتداب البريطاني وتشكيل رأي عام مقاوم"، حيث تناول الاحتلال العسكري البريطاني لفلسطين إبان نهاية الحرب العالمية الأولى، ودخول فلسطين مرحلة تاريخية جديدة تحت الانتداب البريطاني الذي استمر حتى أيار 1948، ودور الصحافة في تحفيز المقاومة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال البريطاني.
كما تضمن العدد ثلاث دراسات تحليلية وأربعة تقارير؛ منها: "انعكاسات معركة "طوفان الأقصى" على الجبهة الداخلية الفلسطينية"، و"صراع الرواية في فضاء عالمي المواجهة الإعلامية خلال عملية "طوفان الأقصى، وحرب الإبادة"، و"مقاربات إسرائيلية حول استئناف العلاقات السعودية الإيرانية"، و"الأبعاد السياسية لمعركة طوفان الأقصى إقليمياً ودولياً".
واختتُم العدد بملف بيبلوغرافي حول "المواجهات العسكرية الفلسطينية الإسرائيلية 2000- 2023"، متضمناً مراجع عربية وإنجليزية إضافة إلى أحدث الإصدارات.
يشار إلى أن مجلة دراسات شرق أوسطية مجلة دورية فصلية محكمة متخصصة في مجالات التحول القصيرة التي لا تستوعبها الدراسات والبحوث الطويلة، وقد صدر منها حتى شتاء 2023 (106) أعداد.
--( بترا)
ه ع/ع ط
14/01/2024 21:06:15

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