صدور العدد 106 من مجلة دراسات شرق أوسطية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات العدد 106 من مجلة "دراسات شرق أوسطية" شتاء 2023.
وتضمن العدد "106" من المجلة حسب بيان المركز اليوم الأحد، مقالاً افتتاحياً بعنوان "التحول في فكر إدارة الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء معركة "طوفان الأقصى"، واحتوى على بحثَيْن محكمَيْن؛ "فلسطين وأوكرانيا التحيز والانتقائية الغربية وتجاهل القوانين الدولية والإنسانية"، الذي ناقش مسألة تحيز وانتقائية العدالة الدولية، من خلال المقارنة بين معايير الدول الغربية المزدوجة تجاه العدوان الإسرائيلي الذي أعقب عملية طوفان الأقصى من جهة والحرب الروسية على أوكرانيا من جهة ثانية.
أما البحث الثاني فهو "بناء الهوية ودور الصحافة الفلسطينية في مقاومة الانتداب البريطاني وتشكيل رأي عام مقاوم"، حيث تناول الاحتلال العسكري البريطاني لفلسطين إبان نهاية الحرب العالمية الأولى، ودخول فلسطين مرحلة تاريخية جديدة تحت الانتداب البريطاني الذي استمر حتى أيار 1948، ودور الصحافة في تحفيز المقاومة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال البريطاني.
كما تضمن العدد ثلاث دراسات تحليلية وأربعة تقارير؛ منها: "انعكاسات معركة "طوفان الأقصى" على الجبهة الداخلية الفلسطينية"، و"صراع الرواية في فضاء عالمي المواجهة الإعلامية خلال عملية "طوفان الأقصى، وحرب الإبادة"، و"مقاربات إسرائيلية حول استئناف العلاقات السعودية الإيرانية"، و"الأبعاد السياسية لمعركة طوفان الأقصى إقليمياً ودولياً".
واختتُم العدد بملف بيبلوغرافي حول "المواجهات العسكرية الفلسطينية الإسرائيلية 2000- 2023"، متضمناً مراجع عربية وإنجليزية إضافة إلى أحدث الإصدارات.
يشار إلى أن مجلة دراسات شرق أوسطية مجلة دورية فصلية محكمة متخصصة في مجالات التحول القصيرة التي لا تستوعبها الدراسات والبحوث الطويلة، وقد صدر منها حتى شتاء 2023 (106) أعداد.
--( بترا)
ه ع/ع ط
14/01/2024 21:06:15
MENAFN15012024000117011021ID1107720425
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