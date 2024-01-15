المهندسين تنظم فعاليات لدعم الأهل في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- نظمت لجنة "مهندسون من أجل فلسطين والقدس" مجموعة من الفعاليات موجهة للعائلة والطفل لدعم الأهل في قطاع غزة الصامدين تحت نير العدوان الغاشم بعنوان "من الأردن..هنا غزة ".

وأكد نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد اليوم الأحد، خلال الفعاليات أننا نشاهد كل يوم صور أشلاء الأطفال تخرج من تحت الركام، لافتا الى أن هؤلاء الأطفال معرضون للموت بما يزيد عن سبعة أضعاف الكبار وذلك لضعف بنيتهم وعدم قدرتهم على مقاومة القصف المتكرر، بالإضافة لتعرضهم لسوء التغذية والامراض والآفات المختلفة والتشويه والإعاقة.

وقال مسعد إن أكثر من 10 أطفال يفقدون أطرافهم يوميا وذلك منذ بداية العدوان، وتتم العديد من عمليات البتر دون تخدير حسب تقارير منظمة "أنقذوا الأطفال الخيرية".

وأكد مسعد أن هذه الحرب أفقدت البشرية إيمانها بالعدالة واحترام حقوق الإنسان التي طالما تغنى بها المجتمع الدولي، معربا عن أمله بأن تنتصر المحكمة الدولية في الدعوى العادلة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد العدو الصهيوني والتي أيدها الأردن وأن تنجح في إيقاف هذا العدوان الشرس على الشعب الفلسطيني وتعيد بعض الثقة للشعوب الحرة بالمنظمات الدولية.

وشدد على أن نقابة المهندسين الأردنيين جزء لا يتجزأ من المقاومة وهي ترفع شعار المقاومة بالإعمار من خلال حملاتها السنوية لإعمار وتمكين المقدسيين في القدس من خلال حملة فلنشعل قناديل صمودها ، إضافة الى أن النقابة تترأس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين التي تضم نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الأردنية، حيث نظمت حملة بعنوان غزة معا ننصرها لجمع التبرعات والتي جمعت أكثر من 3 ملايين دينار وهي مستمرة في جمع التبرعات في كافة فروعها، كما شاركت النقابة في كافة الفعاليات التي ينظمها مجمع النقابات المهنية من مسيرات ووقفات احتجاجية وحملات لدعم صمود أهلنا في غزة وفلسطين.

وتوزعت الفعاليات على عدة قاعات في مجمع النقابات المهنية في عمان، حيث تم استعراض الجهود الأردنية في دعم أهلنا في قطاغ غزة وقدم رئيس فرع نقابة المهندسين في الكرك المهندس وسام المجالي محاضرة عرض خلالها تفاصيل حملة المقاطعة التي تم تنظيمها في فرع الكرك تحت شعار " قاطع كي لا تشارك في قتلهم" ، فيما قدم المهندس أشرف عمايرة محاضرة حول أهمية التفاعل ضد العدوان الهمجي الصهيوني على أهلنا في غزة ، كما قدمت الدكتورة دلال قطيشات محاضرة حول التوازن النفسي للعائلة في ظل الأزمات.

وألقى عدد من الأطفال كلمات عبروا خلالها عن تضامنهم مع الأهل في فلسطين وفي غزة، وطالبوا بأن يتم العمل على حماية الأطفال بكل السبل ومنع قتلهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم بالحياة الكريمة .

كما شارك طلبة كلية الهندسة في جامعة الشرق الاوسط بعرض مشاريعهم ولوحات وصور تبرز العدوان الصهيوني، والدمار الذي حل بالمباني والمدارس والمستشفيات في قطاع غزة ، كما تم عرض لوحة تحمل رسائل لأطفال غزة من الاردن.

واشتملت الفعاليات على سرد قصص وحكايات عن فلسطين قدمتها كاتبة قصص الأطفال فداء الزمر ، إضافة إلى عدة فقرات للرسم على الوجوه والألعاب التفاعلية التي شارك به عدد من أطفال الجمعيات الخيرية.

--(بترا)

ع ح /ب ع/ ع ط

14/01/2024 21:04:25