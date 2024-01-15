المهندسين تنظم فعاليات لدعم الأهل في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- نظمت لجنة "مهندسون من أجل فلسطين والقدس" مجموعة من الفعاليات موجهة للعائلة والطفل لدعم الأهل في قطاع غزة الصامدين تحت نير العدوان الغاشم بعنوان "من الأردن..هنا غزة ".
وأكد نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد اليوم الأحد، خلال الفعاليات أننا نشاهد كل يوم صور أشلاء الأطفال تخرج من تحت الركام، لافتا الى أن هؤلاء الأطفال معرضون للموت بما يزيد عن سبعة أضعاف الكبار وذلك لضعف بنيتهم وعدم قدرتهم على مقاومة القصف المتكرر، بالإضافة لتعرضهم لسوء التغذية والامراض والآفات المختلفة والتشويه والإعاقة.
وقال مسعد إن أكثر من 10 أطفال يفقدون أطرافهم يوميا وذلك منذ بداية العدوان، وتتم العديد من عمليات البتر دون تخدير حسب تقارير منظمة "أنقذوا الأطفال الخيرية".
وأكد مسعد أن هذه الحرب أفقدت البشرية إيمانها بالعدالة واحترام حقوق الإنسان التي طالما تغنى بها المجتمع الدولي، معربا عن أمله بأن تنتصر المحكمة الدولية في الدعوى العادلة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد العدو الصهيوني والتي أيدها الأردن وأن تنجح في إيقاف هذا العدوان الشرس على الشعب الفلسطيني وتعيد بعض الثقة للشعوب الحرة بالمنظمات الدولية.
وشدد على أن نقابة المهندسين الأردنيين جزء لا يتجزأ من المقاومة وهي ترفع شعار المقاومة بالإعمار من خلال حملاتها السنوية لإعمار وتمكين المقدسيين في القدس من خلال حملة فلنشعل قناديل صمودها ، إضافة الى أن النقابة تترأس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين التي تضم نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الأردنية، حيث نظمت حملة بعنوان غزة معا ننصرها لجمع التبرعات والتي جمعت أكثر من 3 ملايين دينار وهي مستمرة في جمع التبرعات في كافة فروعها، كما شاركت النقابة في كافة الفعاليات التي ينظمها مجمع النقابات المهنية من مسيرات ووقفات احتجاجية وحملات لدعم صمود أهلنا في غزة وفلسطين.
وتوزعت الفعاليات على عدة قاعات في مجمع النقابات المهنية في عمان، حيث تم استعراض الجهود الأردنية في دعم أهلنا في قطاغ غزة وقدم رئيس فرع نقابة المهندسين في الكرك المهندس وسام المجالي محاضرة عرض خلالها تفاصيل حملة المقاطعة التي تم تنظيمها في فرع الكرك تحت شعار " قاطع كي لا تشارك في قتلهم" ، فيما قدم المهندس أشرف عمايرة محاضرة حول أهمية التفاعل ضد العدوان الهمجي الصهيوني على أهلنا في غزة ، كما قدمت الدكتورة دلال قطيشات محاضرة حول التوازن النفسي للعائلة في ظل الأزمات.
وألقى عدد من الأطفال كلمات عبروا خلالها عن تضامنهم مع الأهل في فلسطين وفي غزة، وطالبوا بأن يتم العمل على حماية الأطفال بكل السبل ومنع قتلهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم بالحياة الكريمة .
كما شارك طلبة كلية الهندسة في جامعة الشرق الاوسط بعرض مشاريعهم ولوحات وصور تبرز العدوان الصهيوني، والدمار الذي حل بالمباني والمدارس والمستشفيات في قطاع غزة ، كما تم عرض لوحة تحمل رسائل لأطفال غزة من الاردن.
واشتملت الفعاليات على سرد قصص وحكايات عن فلسطين قدمتها كاتبة قصص الأطفال فداء الزمر ، إضافة إلى عدة فقرات للرسم على الوجوه والألعاب التفاعلية التي شارك به عدد من أطفال الجمعيات الخيرية.
--(بترا)
ع ح /ب ع/ ع ط
14/01/2024 21:04:25
MENAFN15012024000117011021ID1107720424
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