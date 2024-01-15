فريدريك العاشر يعتلي عرش الدنمارك بعد تنازل والدته الملكة مارغريت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- اعتلى فريدريك العاشر، اليوم الأحد، عرش الدنمارك رسميا، بعد تنحي والدته الملكة مارغريت، تاركة بذلك فترة حكم دامت أكثر من نصف قرن.
وأعلنت رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، تنازل مارغريت عن العرش، وأضافت: "عاش جلالة الملك فريدريك"، وسط تصفيق الحضور الذي تجاوز ال 100 ألف.
وستستمر مارغريت بحمل لقب صاحبة الجلالة، كما يمكن تنصيبها كوصي بالإنابة، بحسب البيت الملكي الدنماركي، ما يعني قدرتها على أداء واجباتها كقائدة للدولة عندما لا يتمكن الملك فريدريك أو ولي العهد كريستيان من القيام بذلك.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
14/01/2024 21:00:01
MENAFN15012024000117011021ID1107720423
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