فريدريك العاشر يعتلي عرش الدنمارك بعد تنازل والدته الملكة مارغريت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- اعتلى فريدريك العاشر، اليوم الأحد، عرش الدنمارك رسميا، بعد تنحي والدته الملكة مارغريت، تاركة بذلك فترة حكم دامت أكثر من نصف قرن.

وأعلنت رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، تنازل مارغريت عن العرش، وأضافت: "عاش جلالة الملك فريدريك"، وسط تصفيق الحضور الذي تجاوز ال 100 ألف.

وستستمر مارغريت بحمل لقب صاحبة الجلالة، كما يمكن تنصيبها كوصي بالإنابة، بحسب البيت الملكي الدنماركي، ما يعني قدرتها على أداء واجباتها كقائدة للدولة عندما لا يتمكن الملك فريدريك أو ولي العهد كريستيان من القيام بذلك.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

14/01/2024 21:00:01