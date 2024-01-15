تركيا: مؤتمر يناقش مخاطر الصهيونية وعنصريتها عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- انطلق في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، مؤتمر"مخاطر الصهيونية وعنصريتها عالميا"، الذي يؤكد على أن المقاومة "حق أصيل في مواجهة كل مشاريع التصفية" التي تتعرض لها القضية الفلسطينيّة.

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، يشارك في المؤتمر، المنتدى العالمي للوسطية، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، ومنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة. ويستمر لمدة يومين تعقد خلالهما جلسات، بمشاركة مفكرين وباحثين ومتخصصين من بلدان عربية وأجنبية.

ومن المنتظر أن يُختتم المؤتمر بإطلاق مبادرتي "الصهيونية عنصرية" و"المقاومة حقٌ وواجب"، على أن تكون هذه المبادرات جزءاً من رسالة المؤتمر، بحسب بيان سابق من المنظمين.

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

14/01/2024 20:52:22