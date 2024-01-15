البارالمبية الأردنية تسجل إنجازات تاريخية في 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- شهد عام 2023، انجازات تاريخية، كتبها أبطال المنتخبات الوطنية البارالمبية الأردنية، بأحرف من ذهب.

وسجل أبطال الألعاب البارالمبية المختلفة، حضوراً تاريخياً بصعودهم على منصات التتويج، في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية، فيما حقق الأبطال العديد من الميداليات المتنوعة في بطولات مختلفة عربية ودولية وعالمية.

ومن أبرز انجازات 2023، تحقيق البطل عبد الكريم خطاب، ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في دبي، وتصنيفه بأقوى رياضي على جميع فئات الأوزان من الاتحاد الدولي للعبة، محطما 3 أرقام عالمية في بطولة العالم بدبي، مثلما حطم الرقم الآسيوي في الصين.

كما حقق بطل ألعاب القوى، أحمد الهندي، ذهبية الدورة العربية في الجزائر، وذهبية بطولة العالم في باريس، والبطل عمر قرادة، الذي حقق فضية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في دبي.

وحقق البطل جميل الشبلي، برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في دبي ايضا، مثلما نالت البطلة ثروة الحجاج، فضية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بدبي.

وجاءت أبرز انجازات منتخب كرة الهدف، ذهبية بطولة غرب آسيا البارالمبي بعجمان، وفضية بطولة بغداد، كما حقق الترتيب الأول على غرب آسيا، والخامس آسيوياً. أما لاعب منتخب القوى، نبيل مقابلة، نال ذهبية بطولة إيطاليا الدولية 1500م."

و عن المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية، فقد حقق لاعبو المنتخبات الوطنية، أفضل إنجاز في تاريخ المشاركات، وتوج أبطال البارالمبي، بـ 7 ميداليات ملونة (4 ميداليات ذهبية و فضيتان و برونزية واحدة).

وتحققت ميداليات الأردن، عبر الأبطال والبطلات : عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 49 كغم)، عبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 88 كغم)، ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق 1500 متر فئة T13) وأحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة F34) وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن 79 كغم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن 86 كغم) وجميل الشبلي - برونزية (رفع الأثقال - وزن فوق 107 كغم).

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

14/01/2024 20:45:05