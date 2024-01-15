البارالمبية الأردنية تسجل إنجازات تاريخية في 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- شهد عام 2023، انجازات تاريخية، كتبها أبطال المنتخبات الوطنية البارالمبية الأردنية، بأحرف من ذهب.
وسجل أبطال الألعاب البارالمبية المختلفة، حضوراً تاريخياً بصعودهم على منصات التتويج، في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية، فيما حقق الأبطال العديد من الميداليات المتنوعة في بطولات مختلفة عربية ودولية وعالمية.
ومن أبرز انجازات 2023، تحقيق البطل عبد الكريم خطاب، ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في دبي، وتصنيفه بأقوى رياضي على جميع فئات الأوزان من الاتحاد الدولي للعبة، محطما 3 أرقام عالمية في بطولة العالم بدبي، مثلما حطم الرقم الآسيوي في الصين.
كما حقق بطل ألعاب القوى، أحمد الهندي، ذهبية الدورة العربية في الجزائر، وذهبية بطولة العالم في باريس، والبطل عمر قرادة، الذي حقق فضية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في دبي.
وحقق البطل جميل الشبلي، برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في دبي ايضا، مثلما نالت البطلة ثروة الحجاج، فضية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بدبي.
وجاءت أبرز انجازات منتخب كرة الهدف، ذهبية بطولة غرب آسيا البارالمبي بعجمان، وفضية بطولة بغداد، كما حقق الترتيب الأول على غرب آسيا، والخامس آسيوياً. أما لاعب منتخب القوى، نبيل مقابلة، نال ذهبية بطولة إيطاليا الدولية 1500م."
و عن المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية، فقد حقق لاعبو المنتخبات الوطنية، أفضل إنجاز في تاريخ المشاركات، وتوج أبطال البارالمبي، بـ 7 ميداليات ملونة (4 ميداليات ذهبية و فضيتان و برونزية واحدة).
وتحققت ميداليات الأردن، عبر الأبطال والبطلات : عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 49 كغم)، عبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 88 كغم)، ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق 1500 متر فئة T13) وأحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة F34) وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن 79 كغم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن 86 كغم) وجميل الشبلي - برونزية (رفع الأثقال - وزن فوق 107 كغم).
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
14/01/2024 20:45:05
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