اتفاقية بين بلدية الرصيفة وشركة الخميرة لإنشاء حديقة عامة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 14 كانون الثاني (بترا)- وقعت بلدية الرصيفة وشركة مصنع الخميرة اليوم الأحد، اتفاقية شراكة وتعاون تهدف لإنشاء حديقة عامة في منطقة حي الرشيد ضمن حدود البلدية لخدمة أبناء المدينة ضمن أعلى المعايير البيئية.

ووقع الاتفاقية عن بلدية الرصيفة رئيسها شادي الزيناتي وعن شركة الخميرة مديرها العام صالح الشرع.

وبين الزيناتي أن البلدية تعمل على توسيع مسارات التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتكامل الأهداف بين جميع الأطراف في خدمة المجتمع المحلي وتقديم منتج خدمي نوعي ومميز يوفر لأبناء المدينة مكان آمن ومريح ومناسب للترفيه والترويح عن النفس.

بدوره أكد الشرع أن شركة الخميرة وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية ستعمل على إعمار الحديقة بيئيا واجتماعيا وزراعيا من خلال تزويدها ببئر ماء ووحدة معالجة للمياه وخلايا شمسية ستوفر الطاقة اللازمة لتشغيل مرافق الحديقة مجانا"

--(بترا)

رن/ب ع/ ع ط

14/01/2024 20:42:30