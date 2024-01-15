اتفاقية بين بلدية الرصيفة وشركة الخميرة لإنشاء حديقة عامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 14 كانون الثاني (بترا)- وقعت بلدية الرصيفة وشركة مصنع الخميرة اليوم الأحد، اتفاقية شراكة وتعاون تهدف لإنشاء حديقة عامة في منطقة حي الرشيد ضمن حدود البلدية لخدمة أبناء المدينة ضمن أعلى المعايير البيئية.
ووقع الاتفاقية عن بلدية الرصيفة رئيسها شادي الزيناتي وعن شركة الخميرة مديرها العام صالح الشرع.
وبين الزيناتي أن البلدية تعمل على توسيع مسارات التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتكامل الأهداف بين جميع الأطراف في خدمة المجتمع المحلي وتقديم منتج خدمي نوعي ومميز يوفر لأبناء المدينة مكان آمن ومريح ومناسب للترفيه والترويح عن النفس.
بدوره أكد الشرع أن شركة الخميرة وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية ستعمل على إعمار الحديقة بيئيا واجتماعيا وزراعيا من خلال تزويدها ببئر ماء ووحدة معالجة للمياه وخلايا شمسية ستوفر الطاقة اللازمة لتشغيل مرافق الحديقة مجانا"
--(بترا)
رن/ب ع/ ع ط
14/01/2024 20:42:30
MENAFN15012024000117011021ID1107720420
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