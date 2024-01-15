روسيا تؤكد حقها في تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 14 كانون الثاني (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، حق بلادها في تطوير العلاقات مع شركائها، بما في ذلك كوريا الشمالية، رغم تصريحات الدول الغربية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لروسيا الحق في القيام بكل ما تراه مناسبا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أننا نعلن باستمرار احترامنا للقانون الدولي نحن لا ننتهك أي شيء، ونعمل على تطوير العلاقات مع شركائنا".

وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق عن أن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هي، ستزور روسيا يوم غد الإثنين.

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

14/01/2024 20:40:32