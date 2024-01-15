روسيا تؤكد حقها في تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 14 كانون الثاني (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، حق بلادها في تطوير العلاقات مع شركائها، بما في ذلك كوريا الشمالية، رغم تصريحات الدول الغربية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لروسيا الحق في القيام بكل ما تراه مناسبا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أننا نعلن باستمرار احترامنا للقانون الدولي نحن لا ننتهك أي شيء، ونعمل على تطوير العلاقات مع شركائنا".
وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق عن أن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هي، ستزور روسيا يوم غد الإثنين.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
14/01/2024 20:40:32
MENAFN15012024000117011021ID1107720419
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