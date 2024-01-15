Monday, 15 January 2024 09:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تؤكد حقها في تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية

1/15/2024 12:34:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 14 كانون الثاني (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، حق بلادها في تطوير العلاقات مع شركائها، بما في ذلك كوريا الشمالية، رغم تصريحات الدول الغربية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لروسيا الحق في القيام بكل ما تراه مناسبا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أننا نعلن باستمرار احترامنا للقانون الدولي نحن لا ننتهك أي شيء، ونعمل على تطوير العلاقات مع شركائنا".
وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق عن أن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هي، ستزور روسيا يوم غد الإثنين.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
14/01/2024 20:40:32

MENAFN15012024000117011021ID1107720419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث