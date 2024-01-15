كاميرون: بريطانيا مستعدة للتحرك ضد الحوثيين مجددا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 14 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجدداً ضد الحوثيين في اليمن إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر.
و أضاف كاميرون في مقال نشرته صحيفة صنداي تلغراف، اليوم الأحد "لقد وجهنا رسالة لا لبس فيها مفادها أنّ تصرفات الحوثيين مرفوضة ونحن مصممون على وضع حد لها، وسندافع دائماً عن حرية الملاحة، وقبل كل شيء، سنكون مستعدين لتنفيذ أقوالنا".
وأوضح الوزير البريطاني انّ "إبقاء الممرات البحرية مفتوحة، مصلحة وطنية".
--(بترا)
رش/ ع ط
14/01/2024 20:39:28
MENAFN15012024000117011021ID1107720418
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