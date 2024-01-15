كاميرون: بريطانيا مستعدة للتحرك ضد الحوثيين مجددا

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 14 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجدداً ضد الحوثيين في اليمن إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر.

و أضاف كاميرون في مقال نشرته صحيفة صنداي تلغراف، اليوم الأحد "لقد وجهنا رسالة لا لبس فيها مفادها أنّ تصرفات الحوثيين مرفوضة ونحن مصممون على وضع حد لها، وسندافع دائماً عن حرية الملاحة، وقبل كل شيء، سنكون مستعدين لتنفيذ أقوالنا".

وأوضح الوزير البريطاني انّ "إبقاء الممرات البحرية مفتوحة، مصلحة وطنية".

--(بترا)

رش/ ع ط

14/01/2024 20:39:28