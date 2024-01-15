الطاقة والمعادن تستكمل تعزيز منظومة الكشف الإشعاعي في المطارات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- استكملت هيئة تنظيم قطاع الطاقة، تعزيز منظومة الكشف الإشعاعي في جميع المطارات الأردنية، بعد توقيعها أخيرا مذكرة تفاهم مع مجموعة المطار الدولي لتنفيذ مشروع تركيب أجهزة كشف إشعاعي متطورة في مبنى المسافرين داخل المطار.

وبحسب بيان صدر عن الهيئة، اليوم الأحد، سينفذ المشروع بتمويل من الحكومة الكندية بموجب اتفاقية تعزيز قدرات المملكة في مجال الأمن النووي.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على جميع المنافذ الحدودية في المملكة، البرية والبحرية والجوية، لتعزيز منظومة الوقاية الإشعاعية والأمن النووي.

وقال إن تعزيز منظومة الوقاية يتم من خلال بوابات كشف إشعاعي حديثة ومتطورة تعمل عليها كوادر مؤهلة ومدربة للاستجابة للحوادث الإشعاعية والنووية، ومزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الثابتة والمتنقلة بمواصفات عالية الدقة، إلى جانب 19 محطة رصد إشعاعي بيئي موزعة في جميع المحافظات، لمراقبة نسب الإشعاع والتحقق من عدم تجاوزها الحد المسموح به.

وأشاد المهندس السعايدة بالدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية، لتعزيز منظومة الرقابة الإشعاعية الأردنية، مبينا أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين جرى خلالها تزويد المملكة بـ 53 جهاز كشف إشعاعي ثابت لفحص المسافرين والمركبات القادمة والمغادرة لأراضي المملكة، وتركيب 20 جهاز كشف إشعاعي للمسافرين والأمتعة كمرحلة أولى في مطار الملكة علياء الدولي/الركاب.

وأشار إلى أنه سيجري منح الهيئة أجهزة كشف اشعاعي محمولة إضافية للتعرف على نوع النظائر المشعة في عمليات الفحص الثانوي للمركبات والمسافرين، علما أن الهيئة منحت 16 محطة للرصد الاشعاعي بالإضافة إلى معدات وأجهزة لإزالة التلوث الاشعاعي، وتوفير مختبرين متنقلين لقياس نسب الاشعاع في الجو ضمن المنحة الكندية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود، إن سلامة وأمن المسافرين والطاقم والعاملين هي ضمن أهم أولويات المجموعة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستتيح الالتزام بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية من خلال التعاون المشترك في تعزيز مراقبة دخول وخروج المواد النووية والمصادر المشعة غير المصرح لها.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أهمية تلبية ومواءمة المتطلبات الدولية الواردة في اتفاقية شيكاغو وملاحقها الـ(19) التي يتم تحقيقها ضمن البرامج الوطنية في مجال أمن وتسهيلات الطيران المدني.

وثمن التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لإنجاز هذا الدور التكاملي الذي يؤكد الحرص والالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لضمان المحافظة على سلامة وأمن الطيران المدني.

من جهته أعرب ممثل السفارة الكندية لدى المملكة أنطوني تيرار، عن دعم بلاده للأردن وتوفير تقنيات وأجهزة حديثة للتمكن من اتخاذ تدابير لمنع استخدام المواد النووية والإشعاعية بطرق غير مشروعة، والكشف عنها والتصدي لها بما يتناسب مع الممارسات العالمية الفضلى.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة والرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود، بحضور ممثلي السفارة الكندية في عمان، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، وممثل عن وزارة النقل والمفوض الإشعاعي والنووي في الهيئة الدكتور ربيع أبو سليم، ومدير الأمن النووي في الهيئة المهندس لؤي الكسواني وعدد من المدراء والمختصين في الهيئة وبحضور جميع الجهات الأمنية والمدنية في المطار.

يشار الى مطار الملك حسين الدولي أول مطار في الشرق الأوسط يمتلك هذه المنظومة.

--(بترا)

م ف/ن ح/ ع ط

14/01/2024 20:36:17