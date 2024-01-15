حصر الحيازات الوهمية للثروة الحيوانية في الرويشد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرويشد 14 كانون الثاني (بترا)- باشرت مديرية زراعة المفرق بالإجراءات الإدارية والميدانية المباشرة وغير المباشرة لحصر الحيازات الوهمية للثروة الحيوانية في لواء الرويشد.
وقالت المديرية في بيانها اليوم الأحد، إن حصر الحيازات الوهمية للثروة الحيوانية في لواء الرويشد تمت من خلال إجراءات التحقق من قبل وزارة الزراعة، لافتة إلى التعاون الكبير من قبل مربي المواشي في هذا المجال والتي تساند جهود الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب حيازات الثروة الحيوانية الحقيقية، ومنع تغول البعض على حقوق مربي المواشي.
وبينت أن الحيازات الوهمية للثروة الحيوانية والتي تحصل على الدعم في مجال الأعلاف يمثل بعدا مخالفا، ليس فقط من الناحية القانونية والحقوقية بل من النواحي الدينية والأخلاقية، ما يوجب العمل والتكاتف للحد منها بمختلف السبل.
وثمنت المديرية جهود وزير الزراعة ومحافظ المفرق لدعمهم المستمر للمديرية وغيرها من مديريات المحافظة لا سيما في هذا المجال بما يساهم بالحفاظ على هذا القطاع الحيوي والمهم.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
14/01/2024 20:29:44
MENAFN15012024000117011021ID1107720416
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