حصر الحيازات الوهمية للثروة الحيوانية في الرويشد

MENAFN - Jordan News Agency)

الرويشد 14 كانون الثاني (بترا)- باشرت مديرية زراعة المفرق بالإجراءات الإدارية والميدانية المباشرة وغير المباشرة لحصر الحيازات الوهمية للثروة الحيوانية في لواء الرويشد.

وقالت المديرية في بيانها اليوم الأحد، إن حصر الحيازات الوهمية للثروة الحيوانية في لواء الرويشد تمت من خلال إجراءات التحقق من قبل وزارة الزراعة، لافتة إلى التعاون الكبير من قبل مربي المواشي في هذا المجال والتي تساند جهود الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب حيازات الثروة الحيوانية الحقيقية، ومنع تغول البعض على حقوق مربي المواشي.

وبينت أن الحيازات الوهمية للثروة الحيوانية والتي تحصل على الدعم في مجال الأعلاف يمثل بعدا مخالفا، ليس فقط من الناحية القانونية والحقوقية بل من النواحي الدينية والأخلاقية، ما يوجب العمل والتكاتف للحد منها بمختلف السبل.

وثمنت المديرية جهود وزير الزراعة ومحافظ المفرق لدعمهم المستمر للمديرية وغيرها من مديريات المحافظة لا سيما في هذا المجال بما يساهم بالحفاظ على هذا القطاع الحيوي والمهم.

--(بترا)

ه ق/ب ع/ ع ط

14/01/2024 20:29:44