صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 23 ألفا و968 شهيدا

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 23 ألفا و968 شهيدا
التاريخ
1/15/2024 12:34:55 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 23968 شهيدا علاوة على 60582 جريحا.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
14/01/2024 19:18:30
MENAFN15012024000117011021ID1107720415
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