صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 23 ألفا و968 شهيدا

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 23968 شهيدا علاوة على 60582 جريحا. --(بترا) رصد / ف ق/ ع ط 14/01/2024 19:18:30

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