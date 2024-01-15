مالية النواب تناقش موازنة وزارة الداخلية والأمن العام والأحوال المدنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والاحوال المدنية والجوازات للعام 2024.

وقال السليحات خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية مازن الفراية، وأمين عام الوزارة خالد أبو حمور، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، ونائب مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد حسن العدوان، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، نقدر الأسلوب الحضاري والمنظم في التعامل مع حرية التعبير الشعبي في مختلف محافظات المملكة تجاه العدوان الاسرائيلي على أشقائنا في فلسطين المحتلة.

وأشار السليحات إلى دور الأجهزة الأمنية وضرورة رفدها بالمخصصات المالية اللازمة لتبقى في أعلى جاهزية لمواجهة جميع وسائل الجريمة.

و بين أن الارتفاع في موازنة الوزارة هو ارتفاع متوازن، إذ بلغت 25.2 مليون دينار، بارتفاع 2.6 مليون مقارنة بإعادة تقدير 2023، منها 21 مليونا نفقات جارية بارتفاع 863 ألفا، و4.2 مليون نفقات رأسمالية بارتفاع 1.8 مليون دينار.

وطالب السليحات باطلاع اللجنة على مشاريع الوزارة والخدمات الإلكترونية، وموضوع نقص الكوادر، والتأهيل والتدريب، والجلوة العشائرية والتخفيف من آثارها الاجتماعية، والأمن والسلم المجتمعي.

بدوره، قال الفراية، إن وزارة الداخلية حققت إنجازات نوعية العام الماضي، ومنها إطلاق التأشيرة الالكترونية، إذ جرى منح 121مستثمرا الجنسية الأردنية ليصبح الإجمالي 465 مستثمرا حاملا للجنسية منذ عام 2018، أي أن أكثر من 25 بالمئة منهم حصلوا على الجنسية خلال العام السابق.

وأشار إلى إعادة أكثر من 6 آلاف من الأشخاص الجاليين إلى أماكن إقامتهم وسكنهم، وفق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية وتطبيق هذه الوثيقة على جميع القضايا التي وقعت بعد اعتمادها.

وبين الفراية، أن الحكام الإداريين استقبلوا في مختلف مناطق المملكة نحو 23 ألف شكوى العام الماضي، في جميع مواضيع الحياة اليومية للمواطنين، وجرى التعامل معها بما يكفل ضمان النظام العام والحيلولة دون التعدي على حقوق الآخرين.

وأشار إلى إجراء حملات أمنية لمنع بيع المحروقات على الطرق، وإزالة الاعتداءات على شبكات المياه، وصولا إلى مرحلة متقدمة في انهاء هذه الظاهرة، إذ جرى إزالة 204 اعتداءات على شبكات المياه، وردم نحو 125 بئر مخالفا، وضبط 10 حفارات.

وبين الفراية السماح للسوريين بزيارة المملكة بقصد السياحة، إذ دخل نحو 120 ألف سائح، تقدر مصروفاتهم نحو 30 مليون دينار.

وأكد أن من مهام وزارة الداخلية هو التأكيد على مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء.

وقال إن جهاز الأمن العام يقوم بالمسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقه للحفاظ على مقتضيات الأمن والنظام العام، والمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق متطلبات السلامة العامة ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ومنع التجاوز، أو الخروج عن القانون والسعي نحو تحقيق الطمأنينة والسكينة العامة على مدار الساعة وفي كافة مناطق المملكة، إذ يقدم الجهاز خدمات نوعية للمواطنين والمقيمين وضيوف الأردن ضمن منظومة متكاملة تشمل جميع المناحي.

من جانبه، قدم العموش، ملخصا حول موازنة دائرة الأحوال وبنود الواردة فيها من حيث النفقات والمخصصات واحتياجات الدائرة لتطوير خدماته.

و بين أن الزيادة في موازنة الدائرة جاءت طبيعية ومنسجمة مع خدماتها، مشيرا إلى حجم خدمات الدائرة وطبيعتها، والتطور الذي شهدته بما يسهم في التخفيف على المواطن وتسهيل الحصول على الخدمات.

وبلغت موازنة دائرة الأحوال المدنية 17.8 مليون دينار بارتفاع نحو 1.5 مليون بإعادة تقدير 2023، منها 12 مليونا نفقات جارية بارتفاع 737 ألفا، و5.8 مليون نفقات رأسمالية نحو بارتفاع 815 ألف دينار.

من جانبهم، أشاد النواب: نضال الحياري، وعلي الطراونة، وسليمان أبو يحيى، وعمر النبر، وأسماء الرواحنة، وهايل عياش، ومحمد أبو صعيليك، وبسام الفايز، ومحمد المرايات، ورمزي العجارمة، ومحمد الشطناوي، وخالد البستنجي، ومحمد العكور بدور وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية المختلفة في حماية وحفظ الأمن الداخلي وحماية حقوق المواطنين.

ودار نقاش أجاب فيه وزير الداخلية ومدير الأمن العام ومدير دائرة الاحوال المدنية عن استفسارات النواب بما يتعلق في بنود الموازنة العامة، جهود مكافحة المخدرات والجريمة ،ومراكز التأهيل والإصلاح والسعة والكلف المالية.

--(بترا)

م ح / ع س/ ن ح / ع ط

14/01/2024 19:09:51