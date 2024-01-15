الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل إيصال المساعدات إلى غزة

الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل إيصال المساعدات إلى غزة
التاريخ
1/15/2024 12:34:53 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- بحث أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الأحد، مع نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، سبل تعزيز الجهود المستهدفة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الكافية والعاجلة والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، ضرورة حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.
--(بترا)
ص خ/رق
14/01/2024 18:41:33
MENAFN15012024000117011021ID1107720413
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