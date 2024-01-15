الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل إيصال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- بحث أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الأحد، مع نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، سبل تعزيز الجهود المستهدفة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الكافية والعاجلة والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، ضرورة حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

--(بترا)

ص خ/رق

14/01/2024 18:41:33