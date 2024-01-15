وزير الزراعة يفتتح أعمال البعثة الاستشارية الأوروبية لتقييم نظام الصحة النباتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، أعمال البعثة الاستشارية الأوروبية من خلال أداة التبادل التقني والمعرفي مع الاتحاد الأوروبي (تايكس) لتقييم نظام الصحة النباتية والفحص والمراقبة.

ودعا الحنيفات إلى الاستفادة من فرصة تبادل الخبرات مع المختصين الأوروبيين المشاركين في البعثة، مشيرا إلى أن علاقة المملكة المميزة بالاتحاد الأوروبي، تقع في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية والامتيازات الممنوحة للمملكة.

وأضاف أن الوزارة ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تخص برامج التأهيل والتدريب والتمكين للموظفين، تعمل على تطوير قدرات الموظفين لمواكبة المستجدات والتحديثات العلمية والتقنية.

وبين أن الوزارة مستمرة في تأهيل موظفيها من مرشدين زراعيين وكوادر مساندة بما يخدم مسار العمل الفني، وتطوير الخدمات، وتحقيق تطلعات المواطن في تنمية ونهضة القطاع الزراعي.

وتضمن الافتتاح، محاضرات عن "تايكس" والصحة النباتية في المملكة والاتحاد الأوروبي من خلال عرض قدمته المنسق الفني لبرنامج تايكس، الدكتورة أماني خضير، وعن أداة تايكس التي تعتبر وسيلة تعليم مستمر وبناء قدرات لتعزيز التعاون الأردني الأوروبي، وعرض الخبير الايطالي اليجيو لأهداف استضافة البعثة الاستشارية الأوروبية المتمثلة بالاستفادة من الخبرات الأوروبية في الصحة النباتية من خلال الاطلاع على نظام الصحة النباتية في المملكة وإجراء تقييم لكافة الاجراءات المتبعة لتصدير المنتجات النباتية وعمليات الفحص والمعاينة والمراقبة للارساليات النباتية المستوردة بما يضمن تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية ومنع دخول الآفات الحجرية إلى الأردن.

بدوره، قدم مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية المهندس عماد العوض، عرضا توضيحيا عن برامج وقاية النبات والتعليمات النافذة في الوزارة والمشاريع المحلية والإقليمية لمكافحة الآفات بطرق آمنة بيئياً، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية.

من جانبها، تناولت رئيس قسم الصحة النباتية الدكتورة أماني العواملة، نظام الصحة النباتية في المملكة والخدمات الإلكترونية لإصدار وتبادل الشهادات الصحية النباتية والإجراءات المتخدة لتسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين الدول والتحديات التي تواجه الصحة النباتية في المملكة والتطلعات المستقبلية.

إلى ذلك، تحدث الخبراء الأوروبيون عن قانون الصحة النباتية الجديد للاتحاد الأوروبي، ونظام سلامة الأغذية في الاتحاد، ومواءمته مع معايير الدستور الغذائي ومتطلبات الاتحاد والمتطلبات الدولية لمختبرات الصحة النباتية وسلامة الأغذية بما في ذلك عمل المختبرات المرجعية للاتحاد الأوروبي وقواعد الاعتماد، إضافة إلى متطلبات الاتحاد للمسوحات الميدانية للكشف عن وجود الآفات الحجرية ومراقبة سلامة الأغذية للإنتاج النباتي المحلي والواردات.

يشار إلى أن أعمال البعثة الأوروبية تتضمن جولات استطلاعية وزيارات ميدانية للمديريات المعنية بتطبيق نظام الصحة النباتية، ولقاء العاملين والمختصين في مديرية الوقاية والصحة النباتية ومديرية التراخيص والمراكز الحدودية، ومديرية مختبرات الثروة النباتية، ومركز زراعي جمرك عمان، ومراكز التعبئة والتغليف في القطاع الخاص.

--(بترا)

رح/ن ح/رق

14/01/2024 18:34:48