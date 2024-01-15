وزير الزراعة يفتتح أعمال البعثة الاستشارية الأوروبية لتقييم نظام الصحة النباتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، أعمال البعثة الاستشارية الأوروبية من خلال أداة التبادل التقني والمعرفي مع الاتحاد الأوروبي (تايكس) لتقييم نظام الصحة النباتية والفحص والمراقبة.
ودعا الحنيفات إلى الاستفادة من فرصة تبادل الخبرات مع المختصين الأوروبيين المشاركين في البعثة، مشيرا إلى أن علاقة المملكة المميزة بالاتحاد الأوروبي، تقع في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية والامتيازات الممنوحة للمملكة.
وأضاف أن الوزارة ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تخص برامج التأهيل والتدريب والتمكين للموظفين، تعمل على تطوير قدرات الموظفين لمواكبة المستجدات والتحديثات العلمية والتقنية.
وبين أن الوزارة مستمرة في تأهيل موظفيها من مرشدين زراعيين وكوادر مساندة بما يخدم مسار العمل الفني، وتطوير الخدمات، وتحقيق تطلعات المواطن في تنمية ونهضة القطاع الزراعي.
وتضمن الافتتاح، محاضرات عن "تايكس" والصحة النباتية في المملكة والاتحاد الأوروبي من خلال عرض قدمته المنسق الفني لبرنامج تايكس، الدكتورة أماني خضير، وعن أداة تايكس التي تعتبر وسيلة تعليم مستمر وبناء قدرات لتعزيز التعاون الأردني الأوروبي، وعرض الخبير الايطالي اليجيو لأهداف استضافة البعثة الاستشارية الأوروبية المتمثلة بالاستفادة من الخبرات الأوروبية في الصحة النباتية من خلال الاطلاع على نظام الصحة النباتية في المملكة وإجراء تقييم لكافة الاجراءات المتبعة لتصدير المنتجات النباتية وعمليات الفحص والمعاينة والمراقبة للارساليات النباتية المستوردة بما يضمن تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية ومنع دخول الآفات الحجرية إلى الأردن.
بدوره، قدم مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية المهندس عماد العوض، عرضا توضيحيا عن برامج وقاية النبات والتعليمات النافذة في الوزارة والمشاريع المحلية والإقليمية لمكافحة الآفات بطرق آمنة بيئياً، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية.
من جانبها، تناولت رئيس قسم الصحة النباتية الدكتورة أماني العواملة، نظام الصحة النباتية في المملكة والخدمات الإلكترونية لإصدار وتبادل الشهادات الصحية النباتية والإجراءات المتخدة لتسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين الدول والتحديات التي تواجه الصحة النباتية في المملكة والتطلعات المستقبلية.
إلى ذلك، تحدث الخبراء الأوروبيون عن قانون الصحة النباتية الجديد للاتحاد الأوروبي، ونظام سلامة الأغذية في الاتحاد، ومواءمته مع معايير الدستور الغذائي ومتطلبات الاتحاد والمتطلبات الدولية لمختبرات الصحة النباتية وسلامة الأغذية بما في ذلك عمل المختبرات المرجعية للاتحاد الأوروبي وقواعد الاعتماد، إضافة إلى متطلبات الاتحاد للمسوحات الميدانية للكشف عن وجود الآفات الحجرية ومراقبة سلامة الأغذية للإنتاج النباتي المحلي والواردات.
يشار إلى أن أعمال البعثة الأوروبية تتضمن جولات استطلاعية وزيارات ميدانية للمديريات المعنية بتطبيق نظام الصحة النباتية، ولقاء العاملين والمختصين في مديرية الوقاية والصحة النباتية ومديرية التراخيص والمراكز الحدودية، ومديرية مختبرات الثروة النباتية، ومركز زراعي جمرك عمان، ومراكز التعبئة والتغليف في القطاع الخاص.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
14/01/2024 18:34:48
MENAFN15012024000117011021ID1107720412
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