مدير الأمن العام يزور إدارة التنفيذ القضائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- زار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الأحد، إدارة التنفيذ القضائي، واطّلع على سير العمل وأبرز التحديثات والإحصاءات والواجبات التي تنفّذها الإدارة.

ونقل مدير الأمن العام تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، للعاملين في الإدارة واعتزازه وفخر جلالته بما يُبذل من جهود دؤوبة على مدار الساعة.

وأكد اللواء المعايطة الدور المهم التي تقوم به إدارة التنفيذ القضائي، بصفتها الذراع التنفيذي للسلطة القضائية لمساندتها في فصل الخصومات وسير وانتظام العمل القضائي، وبصفتها حلقة الوصل بين المديرية والجهاز القضائي بشقيه النظامي والشّرعي.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الإدارة على مدار الساعة لمساعدة الجهات القضائية وتقديم الخدمة للمواطنين، إضافة إلى جهودهم وسعيهم إلى استخدام التقنيات الحديثة كافّة، لإيصال رسائلهم للمواطنين ممن يصدر بحقه أمر قضائي وبشتى الوسائل المتاحة.

وشدد على أن المديرية لن تدخر جهداً بدعم الإدارة بكل ما تحتاجه في سبيل المضي قدما في تقديم خدماتها وتطويرها وفق رؤية واضحة محددة عنوانها "إنفاذ أحكام القانون على الجميع دون تحيّز أو تمييز ومساندة الجهات القضائية في تنفيذ القانون وسيادته على الجميع وإعطاء الحقوق لأصحابها".

واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه مدير الإدارة، أوضح خلاله أبرز المهام والواجبات المنوطة بالإدارة والإحصاءات التنفيذية للمذكرات القضائية، وأهم التحديثات التي أدخلت إلى منظومة العمل والتطلّعات المستقبلية لعمل الإدارة.

--(بترا)

ل م/رق

14/01/2024 18:18:24