استشهاد فلسطينييْن برصاص الاحتلال شمال الخليل
التاريخ
1/15/2024 12:34:49 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 كانون الثاني (بترا)- استشهد فلسطينيان، اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشابين أحمد جبارين، وجلال جبارين، برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة سعير.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
14/01/2024 18:14:05
MENAFN15012024000117011021ID1107720409
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