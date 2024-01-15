اتفاقية تعاون بين مكافحة الأوبئة وجامعة اليرموك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- وقّع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، ورئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، اتفاقية تعاون لتطوير مستوى الخدمات التعليمية المخبرية والصحة المجتمعية والبحثية في مجالات الصحة العامة والأوبئة والأمراض السارية.
وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، أكد البلبيسي أهمية التنسيق والتعاون مع الجامعة لتقديم مشاريع مشتركة للجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع تخدم الطلبة.
وقال إن المركز يسعى من خلال الاتفاقية إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحدّ من آثارها، إضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي وتوفير المعلومات الصحية وتحليلها وإدارة برامج الوقاية وبناء القدرات الصحية وفقا لأهداف المركز.
بدوره، أكّد مسّاد، تطلّع الجامعة الدائم وتسخير إمكانياتها العلمية والبحثية لخدمة المصلحة الوطنية، إضافة إلى سعيها لتطوير التعليم والتدريب الصحي المستمر، وإعداد الأبحاث العلمية والمساهمة في نشر الوعي الصحي المتعلق بالوقاية والحدّ من انتشار الأوبئة والأمراض السارية وآثارها المختلفة.
وأشار إلى استحداث كلية الطب في الجامعة لبرنامج الماجستير الأول من نوعه على مستوى الجامعات العربية باسم "ضبط العدوى والوبائيات"، مبينا أن البرنامج يأتي في سياق خطة الجامعة للتطوير والتحديث الأكاديمي، وخصوصا بعد ما أظهرته جائحة كورونا من وجود عجز في توفير كفاءات من شأنها المساهمة في ضبط العدوى في المستشفيات والمؤسسات العلمية.
وتنص الاتفاقية على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والفنية للطرفين من خلال إجراء الأبحاث والدراسات العلمية، والمساهمة في الإشراف على المساقات العلمية والنظرية للطلبة، إضافة إلى نشر البحوث المشتركة في مجلات مُحكّمة ومُصنّفة، ووضع خطط مشتركة لتدريب طلبة الكليات الصحية والمتعلقة بالصحة العامة، وتنفيذ فعاليات وأنشطة صحيّة وتوعوية وبحثية تخدم الطلبة والمجتمع المحلي.
--(بترا)
وز/م ف/رق
14/01/2024 17:37:35
MENAFN15012024000117011021ID1107720408
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