اتفاقية تعاون بين مكافحة الأوبئة وجامعة اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- وقّع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، ورئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، اتفاقية تعاون لتطوير مستوى الخدمات التعليمية المخبرية والصحة المجتمعية والبحثية في مجالات الصحة العامة والأوبئة والأمراض السارية.

وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، أكد البلبيسي أهمية التنسيق والتعاون مع الجامعة لتقديم مشاريع مشتركة للجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع تخدم الطلبة.

وقال إن المركز يسعى من خلال الاتفاقية إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحدّ من آثارها، إضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي وتوفير المعلومات الصحية وتحليلها وإدارة برامج الوقاية وبناء القدرات الصحية وفقا لأهداف المركز.

بدوره، أكّد مسّاد، تطلّع الجامعة الدائم وتسخير إمكانياتها العلمية والبحثية لخدمة المصلحة الوطنية، إضافة إلى سعيها لتطوير التعليم والتدريب الصحي المستمر، وإعداد الأبحاث العلمية والمساهمة في نشر الوعي الصحي المتعلق بالوقاية والحدّ من انتشار الأوبئة والأمراض السارية وآثارها المختلفة.

وأشار إلى استحداث كلية الطب في الجامعة لبرنامج الماجستير الأول من نوعه على مستوى الجامعات العربية باسم "ضبط العدوى والوبائيات"، مبينا أن البرنامج يأتي في سياق خطة الجامعة للتطوير والتحديث الأكاديمي، وخصوصا بعد ما أظهرته جائحة كورونا من وجود عجز في توفير كفاءات من شأنها المساهمة في ضبط العدوى في المستشفيات والمؤسسات العلمية.

وتنص الاتفاقية على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والفنية للطرفين من خلال إجراء الأبحاث والدراسات العلمية، والمساهمة في الإشراف على المساقات العلمية والنظرية للطلبة، إضافة إلى نشر البحوث المشتركة في مجلات مُحكّمة ومُصنّفة، ووضع خطط مشتركة لتدريب طلبة الكليات الصحية والمتعلقة بالصحة العامة، وتنفيذ فعاليات وأنشطة صحيّة وتوعوية وبحثية تخدم الطلبة والمجتمع المحلي.

--(بترا)

وز/م ف/رق

14/01/2024 17:37:35