مصر والصين تؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 كانون الثاني (بترا)- أكدت مصر والصين، اليوم الأحد، رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الصيني "وانج يي".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، إن الجانبين اتفقا على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وفي لقاء آخر، أكد وزيرا خارجية البلدين، أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة من دون عوائق، والدعوة إلى الإفراج عن المُحتجزين.

واتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الصيني خلال لقائهما على ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة، ووقف أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

--(بترا)

ن أ/ ن ح/رق

14/01/2024 17:35:15