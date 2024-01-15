مصر والصين تؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 كانون الثاني (بترا)- أكدت مصر والصين، اليوم الأحد، رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الصيني "وانج يي".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، إن الجانبين اتفقا على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وفي لقاء آخر، أكد وزيرا خارجية البلدين، أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة من دون عوائق، والدعوة إلى الإفراج عن المُحتجزين.
واتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الصيني خلال لقائهما على ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة، ووقف أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.
--(بترا)
ن أ/ ن ح/رق
14/01/2024 17:35:15
MENAFN15012024000117011021ID1107720407
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