3073 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3073 طنا، منها 2143 طن خضار، و636 طن فواكه، و293 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.
--(بترا)
رح/ف م/رق
14/01/2024 17:27:57
MENAFN15012024000117011021ID1107720406
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