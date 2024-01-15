3073 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3073 طنا، منها 2143 طن خضار، و636 طن فواكه، و293 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.

--(بترا)

رح/ف م/رق

14/01/2024 17:27:57