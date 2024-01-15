محافظ عجلون: غرف الطوارئ تتابع مستجدات الحالة الجوية على مدار الساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 14 كانون الثاني (بترا )- قال محافظ عجلون، رئيس لجنة الطوارئ، الدكتور قبلان الشريف، إن غرف الطوارئ في المحافظة تتابع مستجدات الحالة الجوية على مدار الساعة بالتشاركية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة الأحوال الجوية وتلقي ملاحظات المواطنين.

ودعا الشريف المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول أو المناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم.

بدوره، قال مدير الزراعة المهندس رامي العدوان، إن المحافظة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية كميات أمطار بلغت في القصبة 433.2 ملم بنسبة 80 بالمئة، والوهادنة 522.5 ملم بنسبة 71 بالمئة، وقضاء الجنيد 459.8 وبنسبة 65 بالمئة، وكفرنجة 397.5 وبنسبة 63 بالمئة، وعنجرة 386 وبنسبة 61 بالمئة، ورأس منيف 362.7 وبنسبة 60 بالمئة، واشتفينا 352.1 وبنسبة 58 بالمئة.

وأشار العدوان إلى أن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة، ساهمت في ارتفاع نسبة مخزون المياه في السدود، والذي بدوره يمهد لتفجر ينابيع المياه وزيادة فرص تحسين الموسم الزراعي في المحافظة.

على صعيد آخر، قال رئيس بلدية الجنيد بقضاء صخرة الدكتور مهدي المومني، إن كوادر البلدية عالجت اختلالات البنية التحتية الناجمة عن تجمع مياه الأمطار وتصريفها في منطقة البيادر ببلدة عبين عبلين.

وأكد المومني لـ (بترا)، أن منطقة البيادر كانت سابقا تشكل خطرا على السلامة العامة وأرواح المواطنين، خصوصا عند تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار فيها.

واشار إلى إنشاء عبارات تصريف مياه بأقل تكلفة مالية لاستيعاب كميات الامطار التي تتجمع في المنطقة وتداهم المنازل والتجمعات السكنية القريبة منها.

وأضاف المومني أنه تم تزويد المنطقة أيضا بـ34 عامود إنارة، حيث تعتبر البيادر في فصل الصيف المتنفس الوحيد لأهالي البلدة، مشيرا إلى أن هناك دراسة لتحويل المنطقة إلى متنزه سياحي.

--(بترا)

ع ف/ف م/رق

14/01/2024 17:25:14