محافظ عجلون: غرف الطوارئ تتابع مستجدات الحالة الجوية على مدار الساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 14 كانون الثاني (بترا )- قال محافظ عجلون، رئيس لجنة الطوارئ، الدكتور قبلان الشريف، إن غرف الطوارئ في المحافظة تتابع مستجدات الحالة الجوية على مدار الساعة بالتشاركية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة الأحوال الجوية وتلقي ملاحظات المواطنين.
ودعا الشريف المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول أو المناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم.
بدوره، قال مدير الزراعة المهندس رامي العدوان، إن المحافظة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية كميات أمطار بلغت في القصبة 433.2 ملم بنسبة 80 بالمئة، والوهادنة 522.5 ملم بنسبة 71 بالمئة، وقضاء الجنيد 459.8 وبنسبة 65 بالمئة، وكفرنجة 397.5 وبنسبة 63 بالمئة، وعنجرة 386 وبنسبة 61 بالمئة، ورأس منيف 362.7 وبنسبة 60 بالمئة، واشتفينا 352.1 وبنسبة 58 بالمئة.
وأشار العدوان إلى أن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة، ساهمت في ارتفاع نسبة مخزون المياه في السدود، والذي بدوره يمهد لتفجر ينابيع المياه وزيادة فرص تحسين الموسم الزراعي في المحافظة.
على صعيد آخر، قال رئيس بلدية الجنيد بقضاء صخرة الدكتور مهدي المومني، إن كوادر البلدية عالجت اختلالات البنية التحتية الناجمة عن تجمع مياه الأمطار وتصريفها في منطقة البيادر ببلدة عبين عبلين.
وأكد المومني لـ (بترا)، أن منطقة البيادر كانت سابقا تشكل خطرا على السلامة العامة وأرواح المواطنين، خصوصا عند تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار فيها.
واشار إلى إنشاء عبارات تصريف مياه بأقل تكلفة مالية لاستيعاب كميات الامطار التي تتجمع في المنطقة وتداهم المنازل والتجمعات السكنية القريبة منها.
وأضاف المومني أنه تم تزويد المنطقة أيضا بـ34 عامود إنارة، حيث تعتبر البيادر في فصل الصيف المتنفس الوحيد لأهالي البلدة، مشيرا إلى أن هناك دراسة لتحويل المنطقة إلى متنزه سياحي.
--(بترا)
ع ف/ف م/رق
14/01/2024 17:25:14
MENAFN15012024000117011021ID1107720405
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