تكريم الفائزين في الدورة الـ25 لجائزة البحث العلمي للجامعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- نضال النوافعة- كرم مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، الفائزين في الدورة الـ25 لجائزة البحث العلمي للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات خلال رعايته حفل التكريم، ضرورة إحراز التميز وإنجاز البحث العلمي القادر على إيجاد الفرص والقفزات الإنتاجية المميزة، التي تجعل من المعرفة محركا رئيسا للابتكار والإبداع، وتبني المزيد من مداميك القوة والمنعة، لافتا إلى أن الوقت قد حان لوضع فلسفة جديدة للبحث العلمي، بحيث يكون نتاجا لتزاوج الأفكار من تخصصات مختلفة.

وقال إنَّ "قصة التميز، مهما كانت، لا بدَّ أن يقودها الإحساس بالانتماء للأرض التي نقف عليها، والإحساس بأن الجامعات لا بدَّ أن تقود التنمية الحقيقية؛ إذ تؤسّس لشراكة حقيقية مع الصناعة، والشركات".

بدوره، قال عميد البحث العلمي بجامعة اليرموك، الدكتور محمد الزبيدي في بيان باسم اللجنة العليا المشرفة على الجائزة، المكونة من جامعات اليرموك، والأردنية، وفيلادلفيا، والعلوم والتكنولوجيا، والزرقاء، ومركز دراسات الشرق الأوسط، إن جميع البحوث المتنافسة خضعت لمعايير التحكيم العلمي وأسسه، إضافة إلى مقابلات علمية للمؤهلين للفوز، من قبل لجان تحكيم، مشكلة من أساتذة جامعيين أردنيين في مختلف التخصصات ذات العلاقة.

وأضاف الزبيدي، إن الدورة طرحت 18 عنوانا بحثيا ضمن الأطر الثلاثة "المحلي الأردني، والعربي الإسلامي والصراع العربي- الإسرائيلي، والدولي"، مشيرا إلى أن 416 طالبا وطالبة من 30 جامعة، سجلوا في الدورة موزعين على معظم التخصصات العلمية والإنسانية.

من جهته، أكد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة الدكتور بيان العمري، أهمية البحث العلمي وما يشكله من مسارات حياة الدول والمجتمعات، إذ يحقق الانتقال من المواقف والأحكام المسبقة إلى نتائج مبنية على تصوّرات سليمة، وفق منهجية علمية دقيقة، ليكون جزءا من صناعة الرأي أو القرار، أو توجيههما، تجاه التعامل مع هذه الظاهرة أو تلك المشكلة.

وأشار العمري إلى أن جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية، منذ إطلاقها عام 1998، حققت طموحا علميا لدى أكثر من 500 طالب قدموا بحوثهم ونافسوا، ونجحوا في امتلاك أدوات البحث العلمي، بعضهم فاز في جوائز عربية.

بدورها، قالت الطالبة هديل الديري الفائزة في المركز الأول، من الجامعة الألمانيّة الأردنيّة، عن بحثها "التحقيق في مساهمة إمكانات جامعي النفايات (النباشين) في إدارة النفايات الصلبة في الأردن وتعزيز فرص عمل جديدة للشباب الأردني"، إن البحث العلمي ليس مجرد ممارسة فنية بل ركيزة حاسمة؛ لبناء مستقبل مزدهر عبر التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى أن تأثير البحث العلمي لا يقتصر على الجوانب المادية، بل يمتد إلى تحسين الجوانب الإنسانية، والمعنوية للشعوب والدول.

‌وفاز بالجائزة الثانية الطالب صهيب بدور من جامعة اليرموك، عن بحثه "فاعلية التربية الإعلامية الرقمية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لدى الشباب الأردني في ظل انتشار المُحتوى الميديوقراطي: دراسة سوسيولوجية 2022"، وفي الجائزة الثالثة الطالبة ساره الحمصي من الجامعة الأردنية، بالبحث " Artificial Intelligence Ethics in Education: A Critical Content Analysis and Visualized Mapping "، وبالجائزة الرابعة الطالب محمد أخرس من الجامعة الأردنية بالبحث "الآثار القانونية لآراء محكمة العدل الدولية الاستشارية في القضية الفلسطينية".

--(بترا)

ن ن/م ف/رق

14/01/2024 17:20:53