بلدية اربد : الانتهاء من مشروع حسبةالجورة خلال الأشهر القليلة المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 14 كانون الثاني (بترا) محمد قديسات- توقع رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل حسبة "الجورة" خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليصار إلى إعادة شاغليها اليها من الموقع المؤقت في مجمع الأغوار القديم.

وقال الكوفحي لـ(بترا) اليوم الأحد، إن البلدية توصلت إلى اتفاق مع بنك تنمية المدن والقرى للحصول على قرض لإستكمال المرحلة الأولى من المشروع، بعد إجراء تعديلات على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي طلب البنك اجراءها.

وبين الكوفحي أن المرحلة الأولى من المشروع الذي تأخر بعض الوقت لعدم توفير التمويل، تتضمن بناء محال ستنهي في غضون الشهور المقبلة ليتمكن أصحابها من إشغالها مجددا وفق عقود جديدة.

وأوضح ان المشروع تبلغ مساحته 8 آلاف متر مربع، ويتكون من طابقين وتقدر تكلفته الاجمالية بمليوني دينار ويتضمن مواقف سيارات وسوق خضار وفواكه فيما سيصار إلى استغلال سطحه مستقبلا لإنشاء مقاهي ومطاعم.

وأشار إلى أن الحسبة الجديدة تتألف من 150 محلا، 76 منها ستوزع على أصحاب المحال التي اخليت، في حين ستطرح باقي المحال بالمزد العلني.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة اربد، محمد الشوحة، إن شاغلي المحال بحسبة الجورة اشتكوا من تأخر إنجاز المشروع وطالبوا بالاسراع بتنفيذه وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين البلدية والتجار برعاية غرفة التجارة.

ولفت إلى ضرورة إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، لأن التجار ينتظرون العودة لمحالهم بحسبة الجورة للايفاء بالتزاماتهم.

وأشار الشوحة إلى أن الغرفة تتابع مع البلدية مراحل إنجاز المشروع، لافتا الى أن رئيس البلدية أكد أنه سيصار إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال آذار المقبل بعد تجاوز عقبة التمويل.

--(بترا)

م.ق/ ن ح

14/01/2024 17:10:36