بلدية اربد : الانتهاء من مشروع حسبةالجورة خلال الأشهر القليلة المقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 كانون الثاني (بترا) محمد قديسات- توقع رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل حسبة "الجورة" خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليصار إلى إعادة شاغليها اليها من الموقع المؤقت في مجمع الأغوار القديم.
وقال الكوفحي لـ(بترا) اليوم الأحد، إن البلدية توصلت إلى اتفاق مع بنك تنمية المدن والقرى للحصول على قرض لإستكمال المرحلة الأولى من المشروع، بعد إجراء تعديلات على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي طلب البنك اجراءها.
وبين الكوفحي أن المرحلة الأولى من المشروع الذي تأخر بعض الوقت لعدم توفير التمويل، تتضمن بناء محال ستنهي في غضون الشهور المقبلة ليتمكن أصحابها من إشغالها مجددا وفق عقود جديدة.
وأوضح ان المشروع تبلغ مساحته 8 آلاف متر مربع، ويتكون من طابقين وتقدر تكلفته الاجمالية بمليوني دينار ويتضمن مواقف سيارات وسوق خضار وفواكه فيما سيصار إلى استغلال سطحه مستقبلا لإنشاء مقاهي ومطاعم.
وأشار إلى أن الحسبة الجديدة تتألف من 150 محلا، 76 منها ستوزع على أصحاب المحال التي اخليت، في حين ستطرح باقي المحال بالمزد العلني.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة اربد، محمد الشوحة، إن شاغلي المحال بحسبة الجورة اشتكوا من تأخر إنجاز المشروع وطالبوا بالاسراع بتنفيذه وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين البلدية والتجار برعاية غرفة التجارة.
ولفت إلى ضرورة إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، لأن التجار ينتظرون العودة لمحالهم بحسبة الجورة للايفاء بالتزاماتهم.
وأشار الشوحة إلى أن الغرفة تتابع مع البلدية مراحل إنجاز المشروع، لافتا الى أن رئيس البلدية أكد أنه سيصار إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال آذار المقبل بعد تجاوز عقبة التمويل.
--(بترا)
م.ق/ ن ح
14/01/2024 17:10:36
MENAFN15012024000117011021ID1107720403
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