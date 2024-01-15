حوارية في الرصيفة حول دور المرأة بخدمة المجتمع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 14 كانون الثاني (بترا)- نظمت مبادرة نشمية وطن، اليوم الأحد، في بلدية الرصيفة، جلسة حوارية مع عدد من سيدات اللواء الرياديات في خدمة مجتمعهن.
وثمن رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، عمل هذه المبادرة الريادية التي تقوم على خدمة المجتمع المحلي في مختلف المجالات، وتكريس خبرات منتسبيها من النشميات لهذا الهدف، داعيا الى إقامة مثل هذه الفعاليات، لاستقطاب عدد أكبر من سيدات المجتمع المحلي لتفعيل دور المرأة.
وأشار إلى أن البلدية، أنشأت بازارا مجانيا خيريا، لتمكين المرأة اقتصاديا، إضافة لعقد دورات معرفية متنوعة من خلال مركز الخدمة المجتمعية التابع للبلدية، ليكون هناك بصمة فعلية على أرض الواقع لخدمة المجتمع.
من جهتها، أشارت النائب السابق الدكتورة ردينة العطي، إلى دور المرأة من خلال الجمعيات الخيرية والمشاريع الصغيرة، لتمكينها اقتصاديا وتحقيق التنمية المستدامة.
بدورها، لفتت المديرة التنفيذية لمبادرة نشمية وطن الدكتورة خلود التميمي، إلى تزايد الوعي حول العمل التطوعي والخيري، داعية الى أهمية تذليل العقبات التي تقف أمام المرأة لتنمية الأفكار الريادية والمشاريع الإنتاجية التي تخدم بها أسرتها ومجتمعها.
--(بترا)
رن/ف م/رق
14/01/2024 17:03:29
MENAFN15012024000117011021ID1107720402
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.