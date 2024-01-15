حوارية في الرصيفة حول دور المرأة بخدمة المجتمع

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 14 كانون الثاني (بترا)- نظمت مبادرة نشمية وطن، اليوم الأحد، في بلدية الرصيفة، جلسة حوارية مع عدد من سيدات اللواء الرياديات في خدمة مجتمعهن.

وثمن رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، عمل هذه المبادرة الريادية التي تقوم على خدمة المجتمع المحلي في مختلف المجالات، وتكريس خبرات منتسبيها من النشميات لهذا الهدف، داعيا الى إقامة مثل هذه الفعاليات، لاستقطاب عدد أكبر من سيدات المجتمع المحلي لتفعيل دور المرأة.

وأشار إلى أن البلدية، أنشأت بازارا مجانيا خيريا، لتمكين المرأة اقتصاديا، إضافة لعقد دورات معرفية متنوعة من خلال مركز الخدمة المجتمعية التابع للبلدية، ليكون هناك بصمة فعلية على أرض الواقع لخدمة المجتمع.

من جهتها، أشارت النائب السابق الدكتورة ردينة العطي، إلى دور المرأة من خلال الجمعيات الخيرية والمشاريع الصغيرة، لتمكينها اقتصاديا وتحقيق التنمية المستدامة.

بدورها، لفتت المديرة التنفيذية لمبادرة نشمية وطن الدكتورة خلود التميمي، إلى تزايد الوعي حول العمل التطوعي والخيري، داعية الى أهمية تذليل العقبات التي تقف أمام المرأة لتنمية الأفكار الريادية والمشاريع الإنتاجية التي تخدم بها أسرتها ومجتمعها.

--(بترا)

رن/ف م/رق

14/01/2024 17:03:29