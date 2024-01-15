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إصابة 12 ضابطا وجنديا إسرائيليا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

1/15/2024 12:34:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة 12 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار إلى أن 1106 عسكريين أصيبوا منذ بدء العملية البرية، منهم 240 في حالة خطرة.
وبإعلان مقتل جندي إسرائيلي من سلاح الهندسة صباح اليوم، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد / ف ق/م ف
14/01/2024 16:57:07

MENAFN15012024000117011021ID1107720400

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