إصابة 12 ضابطا وجنديا إسرائيليا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 12 ضابطا وجنديا إسرائيليا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
1/15/2024 12:34:34 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة 12 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار إلى أن 1106 عسكريين أصيبوا منذ بدء العملية البرية، منهم 240 في حالة خطرة.
وبإعلان مقتل جندي إسرائيلي من سلاح الهندسة صباح اليوم، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد / ف ق/م ف
14/01/2024 16:57:07
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