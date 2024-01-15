بحث سبل تعزيز الأمن الغذائي في معان

MENAFN - Jordan News Agency)

معان 14 كانون الثاني (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات اليوم الأحد، مع محافظ معان الدكتور فيصل المساعيد سبل تعزيز الأمن الغذائي وآخر مستجدات العمل والتنسيق المشترك لضمان مأمونية وجودة الغذاء في المحافظة.

وأكد مهيدات، أن المؤسسة تعمل على تطوير منظومة التفتيش وتنفيذ الخطط الرقابية والتوعوية على أتم وجه، لتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة، مثمنا الجهود التشاركية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي لا سيما مع تداعيات الحرب في غزة، من حيث توفر المواد الغذائية وضمان السلامة والجودة، وتعزيز سلاسل التوريد والشحن، وتشجيع المنتج المحلي وبما يلبي الاحتياجات المحلية، وإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة بشكل عاجل ومستدام.

من جهته أكد المساعيد، دور المؤسسة في توفير الغذاء والدواء السليمين للمواطنين من خلال الإجراءات المتبعة في الرقابة على الأسواق، إذ أن محافظة معان ذات مساحة شاسعة وفيها العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية التي تحتاج إلى وجود فريق متكامل من المؤسسة لضمان جودة الأغذية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية العمل المشترك مع المؤسسة و متابعة الاستعداد والجاهزية لدعم كوادر المؤسسة والمشاركة في أية واجبات تقتضيها طبيعة العمل.

وفي السياق، أطلق مهيدات أثناء لقائه ممثلي القطاع التجاري وقطاع الصيادلة بغرفة تجارة وصناعة معان، وبحضور رئيس الغرفة خالد كريشان وأعضائها ومديرتها رائدة ابو كركي، وعدد من المسؤولين وممثلي الأجهزة الأمنية؛ الحملة التوعوية للقطاع الغذائي لضمان توفير غذاء آمن وصحي استعدادا لشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الحملة تتضمن ورشات توعوية في مختلف محافظات المملكة، إذ تم تصنيف المخالفات الأكثر تكرارا وتسجيلا خلال رمضان الماضي 2023 ، وتصميم البرامج والمحاضرات التوعوية الخاصة بالحملة بناء عليها لتفادي تكرارها خلال رمضان المقبل .

ولفت إلى أن المؤسسة باشرت اليوم تنفيذ أولى الورشات التوعوية للعاملين في المنشآت الغذائية في البترا، وستنفذ ضمن الحملة ورشة توعوية مماثلة في محافظة معان والمحافظات الأخرى خلال الفترة القريبة ، مؤكدا على نهج العمل الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاطلاع على واقع الحال ميدانيا، ودراسة سبل الدعم الممكنة وتذليل التحديات القائمة لدى قطاع تجارة المواد الغذائية، وتيسير استيراد المواد الغذائية مع ضمان أعلى معايير الجودة لتوفير مخزون آمن من هذه المواد بما في ذلك السلع والمواد الغذائية الأساسية وتوفير بدائل متنوعة خلال شهر رمضان وعلى مدار العام.

وأشاد مهيدات بالجهود التشاركية الوطنية وجهود قطاع تجارة المواد الغذائية بالمملكة الذي أثبت تفوقه وقدرته على تلبية وتغطية حاجة السوق المحلي من مختلف السلع الأساسية رغم الأحداث في المنطقة، مما انعكس على توفير مخزون آمن من المواد الغذائية.

من جانبه أشار كريشان، إلى أن هذا اللقاء يأتي ترجمة لرؤى جلالة الملك ودعوته إلى التشاركية بين مختلف القطاعات، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية هذا القطاع الذي يلامس حياة المواطن وسلامة الدواء والغذاء وسلامة المواطن.

ودعا إلى أهمية إيجاد فرع متكامل للمؤسسة في مدينة معان لتقديم الخدمات إلى قطاع الغذاء والدواء نظرا للحاجة الماسة له.

--(بترا)

ص أ/ ف م/ف ق

14/01/2024 16:55:11